A qualche giorno dal lancio della beta 2 di Android 14 QPR3, versione in anteprima che ha portato con sé alcune novità parte del prossimo aggiornamento trimestrale e ha fatto luce su funzionalità che vedremo con Android 15, emerge che Google abbia silenziosamente abilitato l’uscita video sugli attuali flagship della casa, ovvero Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Allo stato attuale (sul canale stabile), al netto del ricorso ai permessi di root e di magheggi vari, tale funzionalità non è sfruttabile sugli smartphone Made by Google più recenti né su quelli più vecchi, dove la funzionalità è addirittura stata disabilitata da Big G a livello hardware. Cerchiamo, quindi, di capire il perché di questa mossa da parte del team di sviluppo, possibile indizio di qualcosa che vedremo in futuro, e analizziamo lo stato dei lavori sulla modalità desktop in salsa Pixel.

Ai Pixel continua a mancare una modalità desktop

Smartphone Android come alcuni Motorola e, soprattutto, alcuni Samsung, offrono nativamente una modalità desktop che consente, all’occorrenza, di trasformare lo smartphone in un vero e proprio computer desktop portatile quando collegato a un monitor esterno o a una TV.

Il software che troviamo a bordo degli smartphone Pixel non offre una funzionalità che si avvicina neanche lontanamente a Moto Connect o a Samsung DeX e, addirittura, Google ha rimosso completamente il supporto all’uscita video sui suoi smartphone; per eseguire il mirroring del display su un monitor esterno, è necessario un accessorio dedicato.

Anche i più recenti Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, che sulla carta possono contare sulla compatibilità con la DisplayPort in modalità alternativa (DisplayPort Alternate Mod), se collegati a un monitor esterno non mostrano nulla, schermata nera.

Questo perché il team di sviluppo ha sì dotato i due smartphone di questa modalità ma l’ha disabilitata, probabilmente per spingere il protocollo di screen mirroring wireless (Google Cast) proprietario.

Android integra una modalità desktop dai tempi di Android 10

Tutto ciò è molto “triste” se consideriamo che, in realtà, Android integra una sorta di modalità desktop già dai tempi di Android 10: si tratta di qualcosa di molto semplice e pensato, principalmente per gli sviluppatori.

Dalla fine del 2022, a praticamente ogni versione in anteprima di Android, abbiamo assistito all’implementazione di qualche novità legata alla modalità desktop, con l’obiettivo di rendere finalmente disponibile la funzionalità agli utenti. Non vi è, tuttavia, ancora certezza di quando ciò potrebbe concretizzarsi.

Cambio di rotta (o errore) con la beta 2 di Android 14 QPR3

Con la beta 3 di Android 14 QPR3 è emerso che Google ha silenziosamente ri-abilitato la DisplayPort Alternate Mode sui propri flagship 2023: di conseguenza, collegando un Pixel 8 o un Pixel 8 Pro a uno schermo esterno verrà ora offerta la possibilità di effettuare la trasmissione dello schermo.

Prima di analizzare come si comporta questa modalità, è bene sottolineare che potrebbe anche trattarsi di un errore che il team di sviluppo correggerà con la prossima versione in anteprima (attesa nel mese di aprile) o, al più tardi, con il prossimo aggiornamento trimestrale che arriverà a giugno.

Come si comporta la modalità desktop sui Pixel 8

Quando uno dei Pixel 8 viene collegato a uno schermo esterno, l’utente verrà accolto da un pop-up che offrirà la possibilità di abilitare il mirroring dello schermo su un display esterno: accettando, il contenuto visualizzato a display verrà “specchiato” sullo schermo esterno.

Per potere sfruttare appieno la modalità desktop, è necessario passare per le opzioni sviluppatore (“Impostazioni > Sistema > Opzioni sviluppatore”) e abilitare il flag “Forza la modalità desktop”: a questo punto, l’utente potrà utilizzare la modalità desktop nativa di Android, ancora troppo semplice rispetto a quella offerta dalla concorrenza.

La rinnovata modalità desktop a cui Google lavora da ormai 2 anni, come suggerito dal noto insider Mishaal Rahman, si cela dietro innumerevoli flag sperimentali per sviluppatori e quindi non è facilmente attivabile dagli utenti al momento.

Possibili indizi per il debutto sui Google Pixel 9 con Android 15?

Quanto emerso potrebbe suggerire che Google stia portando avanti le prove generali per portare la rinnovata modalità desktop già entro la fine di quest’anno, magari con il lancio di Android 15 e degli attesi flagship Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro.

Non vi sono conferme in tal senso così come non vi sono certezze sul fatto che la funzionalità venga poi estesa a smartphone Made by Google già esistenti, con riferimento proprio agli attuali flagship Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

La prossima beta 3 di Android 14 QPR3 (o al più il rilascio in forma stabile di giugno) potrebbe far luce sul mistero, confermando o smentendo l’ipotesi che si sia trattato di un errore. Anche prossime versioni in anteprima di Android 15, attualmente in attesa della Developer Preview 2, potrebbero fare chiarezza su questa situazione.

