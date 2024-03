Google One, il servizio in abbonamento del colosso di Mountain View per lo spazio di archiviazione in cloud — Big G lo definisce come uno spazio per tutto — è in procinto di diventare più allettante dal punto di vista del rapporto tra servizi offerte e ammontare del canone richiesto: a quanto emerso, presto verranno inclusi anche i servizi Fitbit Premium e Nest Aware e ciò non influirà in alcun modo sul prezzo (almeno per ora).

Già allo stato attuale, è doveroso ricordarlo, Google One è molto più di un semplice servizio di abbonamento per ottenere spazio di archiviazione in cloud: l’attivazione dell’abbonamento permette, ad esempio, di sfruttare alcune funzioni esclusive di Google Foto; inoltre Google One mette a disposizione una sempre utile VPN.

Ebbene, come si diceva in apertura, il pacchetto di servizi inclusi nell’abbonamento di Google sta per crescere ulteriormente: prima di tutto, come si evince dalle numerose segnalazioni sui forum online, Big G sta informando i propri clienti via mail dell’aggiunta di Fitbit Premium senza costi aggiuntivi: il servizio comprende funzionalità come il livello di recupero giornaliero, l’analisi del punteggio della gestione dello stress, i report di benessere, i dettagli sulla temperatura e l’analisi del punteggio del sonno; fino a questo momento, era stato offerto separatamente e la scelta di Google potrebbe essere dettata dalla volontà di promuoverne l’adozione da parte degli utenti.

Oltre a questo, c’è un secondo servizio in arrivo nell’abbonamento: si tratta di Nest Aware, che — come forse sapete — è dedicato alla smart home e in particolare all’archiviazione e alla gestione degli eventi registrati tramite videocamere Nest, ma anche campanelli, display e speaker smart. Di norma, Nest Aware è acquistabile in due versioni: standard a 6 euro al mese o 60 euro all’anno e Plus a 12 euro al mese o 120 euro all’anno.

Pure in mancanza di un annuncio ufficiale sulla questione, Google ha risposto alle richieste di informazioni confermando l’inclusione dei due servizi nell’abbonamento Google One Premium in UK (che parte da 2 TB e da noi costa 9,99 euro al mese o 99,99 euro all’anno). Ad oggi, questa novità è disponibile solo nel Regno Unito, pertanto non ci resta che attendere maggiori informazioni sulla disponibilità e su eventuali maggiorazioni di prezzo ad oggi non previste.

Potrebbe interessarti: Google One prepara sconti e crediti per conquistare nuovi utenti