Il team di sviluppatori di Google One sta aggiornando il servizio VPN per modificare la regione dell’indirizzo IP predefinito da ampia a locale, in modo da migliorare le esperienze basate sulla posizione.

Ricordiamo che Google One è un servizio in abbonamento che consente agli utenti di usufruire di uno spazio d’archiviazione che può essere personalizzato sulla base delle proprie esigenze.

Si tratta di una sorta di base su cui si appoggiano altri popolari servizi proprietari del colosso di Mountain View, come ad esempio Google Drive, Gmail e Google Foto, offrendo inoltre diversi accessori, tra i quali vi sono la possibilità di usufruire dalla funzionalità VPN, il report del dark web, funzioni di sicurezza e privacy e vantaggi sul Google Store.

Questi sono i pacchetti tra i quali gli utenti possono scegliere (con i relativi costi):

100 GB a 1,99 euro al mese (o 19,99 euro l’anno)

200 GB a 2,99 euro al mese (o 29,99 euro l’anno)

2 TB a 9,99 euro al mese (o 99,99 euro l’anno)

10 TB a 99,99 euro al mese

20 TB a 199,99 euro al mese

30 TB a 299,99 euro al mese

Una novità per la VPN di Google One

Alla fine di luglio (il via al roll out è in programma per il 29 luglio) la VPN di Google One “imposterà la tua posizione IP su una regione locale per impostazione predefinita per migliorare le esperienze basate sulla posizione su app e siti web che visiti”.

In virtù di questa modifica, gli utenti dovrebbero beneficiare di un miglioramento in varie situazioni, come ad esempio per le app meteo che determinano la posizione in base all’indirizzo IP.

Ad ogni modo, il team di Google precisa che il servizio continuerà a impedire ai provider di rete o ai siti Web di conoscere gli indirizzi IP effettivi degli utenti o la loro posizione precisa.

Gli utenti potranno comunque mantenere l’impostazione predefinita precedente e usare una regione dell’indirizzo IP più ampia attraverso un’apposita nuova opzione.