Per chi ha preordinato un Google Pixel Watch durante l’evento di lancio di sei mesi fa si avvicina il momento in cui finisce il periodo di prova gratuita di Fitbit Premium, offerta come bonus di acquisto del primo smartwatch del colosso di Mountain View e deve pertanto decidere se proseguire con tale servizio o rinunciare ad esso.

Ricordiamo che Fitbit è completamente integrato in Google Pixel Watch e ciò comprende un abbonamento Fitbit Premium di sei mesi, grazie al quale gli utenti possono accedere a tutti gli strumenti di monitoraggio e benessere della piattaforma (dal monitoraggio del sonno alle informazioni sulla salute, dalla frequenza cardiaca e alla respirazione).

Come funziona Fitbit Premium su Google Pixel Watch

Una volta terminato il periodo di prova gratuita, gli utenti per continuare a usufruire di Fitbit Premium dovranno pagare un canone (8,99 euro al mese o 79,99 euro all’anno) altrimenti dovranno accontentarsi delle funzionalità incluse nella versione gratuita (ossia statistiche e metriche di salute e fitness, che possono essere suddivise in frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, monitoraggio del sonno, calorie e conteggio dei passi).

Fitbit Premium include invece funzionalità come il livello di recupero giornaliero, l’analisi del punteggio della gestione dello stress, i report di benessere, i dettagli sulla temperatura e l’analisi del punteggio del sonno.

Chi desidera disattivare l’abbonamento a Fitbit Premium può farlo seguendo questi passaggi:

sul dispositivo connesso al proprio smartwatch aprire l’app Fitbit toccare la propria foto del profilo in alto a sinistra entrare nel menu delle impostazioni dell’account selezionare Gestisci abbonamento trovare e selezionare Fitbit selezionare Annulla abbonamento, scegliere un motivo e selezionare Continua

Ricordiamo che l’abbonamento a Fitbit Premium viene gestito tramite il proprio account Google e, pertanto, qualsiasi informazione su di esso si trova nel Google Play Store oppure online nella sezione dedicata ai pagamenti (la trovate seguendo questo link).

Per ulteriori informazioni su Fitbit Premium vi rimandiamo al sito ufficiale.