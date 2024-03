Il team di Google One sta preparando un nuovo programma in virtù del quale gli utenti potranno guadagnare fino a 25 dollari di credito da sfruttare per acquisti da effettuare sul Google Play Store.

L’idea del colosso di Mountain View è quella di spingere gli utenti a promuovere il suo servizio a pagamento, invogliandoli con appositi crediti e riservando degli sconti anche per le persone che riusciranno a convincere (in particolare, chi accetterà l’invito ad abbonarsi a Google One potrà usufruire di uno sconto del 75% sui primi 3 mesi di fruizione del servizio).

Una nuova interessante promozione per spingere Google One

In particolare, le prime 5 persone che usano il link di riferimento di un utente riceveranno “uno sconto del 75% sui primi 3 mesi di Google One” e, allo stesso tempo, il “promotore” riceverà 5 dollari di credito da usare sul Google Play Store per ogni abbonato (ciò entro il limite di 5 amici ossia di 25 dollari).

Nelle scorse ore alcuni utenti Google One hanno inziato a visualizzare nell’applicazione per Android una pagina che spiega la nuova iniziativa, con un apposito link ma al momento il programma pare non essere ancora operativo. Per quanto riguarda le versioni iOS e Web del servizio, invece, ancora il collegamento alla nuova iniziativa non è presente.

Ricordiamo che Google One è la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione degli utenti uno spazio di archiviazione che può essere adeguato alle proprie esigenze e che può essere sfruttato con i vari servizi dell’azienda (Google Drive, Google Foto e Gmail), a cui si aggiungono varie funzionalità, come la possibilità di condivisione con un massimo di 5 persone, vari strumenti di editing per le immagini e i video, un servizio VPN.

Per ulteriori informazioni su Google One o per stipulare uno dei vari abbonamenti disponibili vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Potete scaricare l’app di Google One per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: