WhatsApp è un’applicazione in perenne aggiornamento con il team di sviluppo che continua a lavorare senza sosta all’implementazione di nuove funzionalità e alla risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti con il fine ultimo di migliorarne l’esperienza.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo continuato a raccontare in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp: soltanto recentemente sono state introdotte alcune migliorie come il supporto alle app di terze parti (merito del Digital Markets Act) e la tanto attesa ricerca dei messaggi per data, oltre a una bella novità per la gli adesivi mentre vi ricordiamo che l’applicazione di messaggistica smetterà di funzionare sui vecchi smartphone Android da oggi, 1 marzo.

Nelle scorse ore il team di sviluppatori dell’applicazione ha avviato il rollout della versione 2.24.5.19 che accoglie nuove icone nel menu overflow e non solo mentre è stata scovata una funzione – attualmente in via di sviluppo con la versione 2.24.5.20 – che affina l’integrazione con le chat di terze parti (per conformarsi alle richieste del DMA dell’UE) aggiungendo una comoda schermata di informazioni. Scendiamo nel dettaglio.

L’interfaccia di WhatsApp si arricchisce di nuove icone

Partiamo dalla funzione che sta già raggiungendo molti utenti del canale beta dell’applicazione di messaggistica che, a partire dalla versione 2.24.5.19, starebbe aggiungendo delle nuove icone al menu overflow e in altre sezioni dell’app ovvero la tendina delle impostazioni contestuali richiamabile tramite il tap sull’icona con tre pallini disposti verticalmente.

Come potete notare dalla schermata sottostante le icone introdotte – in linea con il linguaggio visivo dell’app – consentono di elevare l’esperienza visiva e l’usabilità dell’interfaccia grazie all’indubbia comodità e immediatezza di utilizzo; come accennato queste icone cambieranno in base al menu contestuale in cui vengono inserite.

Le icone servono pertanto a distinguere meglio le azioni disponibili nel menu, fornendo agli utenti segnali visivi più chiari e apportano un chiaro miglioramento all’interfaccia.

Sottolineiamo, inoltre, che in questo aggiornamento sono state coinvolte numerose sezioni dell’applicazione; le nuove icone sono state avvistate anche in varie schede tra cui Chat, Aggiornamenti e Chiamate garantendo una coerenza visiva a tutta l’interfaccia.

Insomma, uno di quegli aggiornamenti che migliorano a tal punto l’esperienza utente in app che ci si chiede il motivo per cui non sia stato introdotto prima.

Come anticipato, le nuove icone nei menu dell’app sono attualmente in fase di rilascio agli utenti che partecipano al programma beta dell’applicazione; nel caso in cui voleste provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, sarà sufficiente iscrivervi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link).

Qualora questo fosse al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).

L’integrazione con le app di terze parti può ora contare su una nuova schermata

L’altra novità di giornata ci arriva a partire dalla versione 2.24.5.20 di WhatsApp Beta – attualmente in via di sviluppo – la cui attenta disamina da parte dei colleghi del portale specializzato WABetaInfo ha rivelato, come anticipato, che l’azienda starebbe lavorando a una schermata dedicata alle informazioni delle chat con applicazioni di terze parti.

Dalla schermata sottostante potete notare la pagina di informazioni della conversazione da cui ha avuto origine la chat. Nell’esempio, appare una chat di terze parti con un account Instagram.

La schermata fungerà da mera pagina di informazioni mostrando l’app di origine della chat e poco altro; non verranno mostrati, infatti, il nome del profilo e la foto del contatto col quale stiamo conversando per preservare la privacy degli utenti in questione le cui informazioni rimarranno nell’applicazione di terze parti.

Come avrete potuto notare nelle scorse settimane con gli articoli dedicati, il processo di conformità di WhatsApp ai dettami del DMA sta avvenendo in maniera graduale, un aggiornamento dopo l’altro dunque in queste prime iterazioni molte funzioni promesse non saranno disponibili come le conversazioni di gruppo e le chiamate con chat provenienti da app di terze parti; inizialmente, infatti, le comunicazioni con queste si dovrebbero limitare solo alle conversazioni testuali.

Peraltro, ricordiamo che l’integrazione con le chat presenti su applicazioni di terze parti non sarà aggiunta di default su WhatsApp bensì saranno gli utenti ad avere facoltà di scelta decidendo se attivarle o meno; l’idea alla base del Digital Markets Act non è quella di imporre funzioni agli utenti ma garantire che questi abbiano una vasta gamma di servizi tra i quali scegliere che possano comunicare tra loro senza dover sottostare alle regole del gatekeeper di turno. L’interoperabilità completa tra servizi di messaggistica, pertanto, è finalmente un traguardo concreto, raggiungibile a cui WhatsApp si sta avvicinando una versione alla volta.

Come anticipato la schermata di informazioni della chat di terze parti è attualmente una funzione in via di sviluppo a partire dalla versione 2.24.5.20 dunque non è disponibili neanche agli utenti del canale beta, non sono chiare le tempistiche di rilascio dunque non ci resta che attendere.

