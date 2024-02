Google Chrome è già il browser web più popolare e utilizzato al mondo, ma non smette mai di migliorarsi: il product manager Jesse Lee ha illustrato le tre nuove funzioni attraverso le quali il browser di Big G punta a rendere i suggerimenti di ricerca ancora più utili ed efficaci.

Le novità pensate dal team di Mountain View partono dal presupposto che non sempre gli utenti hanno le idee perfettamente chiare quando effettuano una ricerca, pertanto potrebbero beneficiare di suggerimenti da cui prendere spunto.

La prima nuova funzione consiste nei suggerimenti di ricerca basati sulle ricerche effettuate da altri utenti. Questa novità interessa gli utenti desktop ed è sfruttabile a patto di essere collegati al proprio account Google quando si apre una nuova scheda. La novità è bene illustrata nella seguente immagine: ove di recente abbiate cercato “Japchae”, potreste vedervi suggeriti altri piatti giapponesi popolari tra gli altri utenti.

La seconda novità è rivolta agli utenti di Google Chrome per Android e iOS e prevede una maggiore presenza di immagini nei suggerimenti di ricerca. Mentre in precedenza le uniche immagini mostrate da Chrome nei suggerimenti erano quelle corrispondenti esattamente a quanto cercato, la nuova funzione vuole aiutare gli utenti a lasciarsi ispirare, mostrando loro immagini utili tratte da un maggior numero di categorie di prodotti a partire da ricerche più generiche.

Infine, Google Chrome per Android e iOS può far leva su nuove capacità on-device per fornire suggerimenti di ricerca anche laddove la connessione di rete non sia delle migliori e ciò si estende anche alle ricerche effettuate navigando in incognito.

Le novità descritte sono già in distribuzione, mentre il badge sottostante permette di scaricare l’ultimo aggiornamento di Google Chrome direttamente dal Play Store.

