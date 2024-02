WhatsApp per Android accoglie una comoda novità per la ricerca dei messaggi

Gli utenti dell’app WhatsApp per dispositivi Android hanno dovuto attendere più a lungo del previsto, ma finalmente ci siamo: è in roll out la funzione di ricerca dei messaggi per data, già disponibile da tempo in altre versioni del servizio di messaggistica istantanea facente capo a Meta.

Prima di entrare nel merito delle novità di questo nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che per le notizie relative a WhatsApp per Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link (proprio oggi vi abbiamo l’ultima novità per la versione Beta); per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare su questo link.

WhatsApp per Android: finalmente la ricerca per data

Ad annunciare il rilascio della funzione di ricerca dei messaggi in base alla data è stato direttamente il CEO di Meta Mark Zuckerberg — ecco il link per iscriversi e leggere le ultime novità condivise — attraverso il proprio canale su WhatsApp: l’annuncio è arrivato attraverso un breve video che mostra come servirzi della nuova funzione, che dovrebbe rendere più agevole il ritrovamento di specifiche conversazioni.

Utilizzare la ricerca per data è semplicissimo: non bisogna fare altro che aprire la chat o il gruppo desiderato, toccare il tasto di apertura del menù, entrare nella funzione Cerca e toccare l’icona del calendario mostrata in alto a destra. A questo punto, si apre la schermata del mese corrente; con un tocco sull’apposita freccia o con uno swipe, ci si sposta ai mesi precedenti, mentre in alto è possibile passare dall’anno in corso a quelli passati.

L’introduzione della funzione di ricerca dei messaggi per data era nell’aria da parecchio tempo, ma finora era arrivata solo nel ramo Beta. Finalmente l’attesa è finita: il rilascio per tutti gli utenti è già partito.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante:

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori informazioni sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.