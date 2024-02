Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione dell’applicazione beta dedicata ai dispositivi basati su Android, che arriva così alla release 2.24.5.18.

Una grande novità per WhatsApp

Nei mesi scorsi è emerso che il team di sviluppatori di WhatsApp era al lavoro su una serie di modifiche per conformarsi alle normative UE, incluso il supporto per chat di terze parti.

Ricordiamo che il Digital Markets Act (DMA) prende di mira le grandi aziende tecnologiche che influenzano il mercato digitale, richiedendo loro di facilitare la comunicazione degli utenti su più app e grazie alla versione 2.24.5.18 beta scopriamo che il team del servizio di messaggistica è al lavoro sulla funzionalità di interoperabilità della chat.

Così come viene mostrato da questo screenshot, WhatsApp sta preparando una nuova sezione in cui gli utenti potranno decidere se abilitare il supporto alle chat di terze parti per il proprio account e, pertanto, inviare messaggi ad altre persone al di fuori di questo servizio di messaggistica.

Ci sono delle precisazioni che WhatsApp fa, come la possibilità che le altre app usino diversi sistemi di crittografia end-to-end, la possibilità che i fenomeni di spam e truffe siano più frequenti e la possibilità che i dati degli utenti siano gestiti in modo diverso.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà implementata per tutti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.24.5.18 beta la trovate qui.

