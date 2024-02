Se siete rimasti ancorati a un vecchio smartphone Android e lo utilizzate anche per chattare su WhatsApp, è molto probabile che a partire da domani primo marzo 2024 non vi sarà più possibile avviare l’applicazione di messaggistica istantanea.

Addio alle versioni di Android precedenti a Lollipop

WhatsApp ci fa sapere che da domani tutti i dispositivi muniti di una versione di Android precedente alla 5.0 Lollipop non saranno più supportati; in altre parole, il vostro vecchio smartphone Android non potrà più utilizzare l’applicazione.

L’azienda consiglia ai propri utenti di valutare il passaggio a un dispositivo con un sistema operativo più recente – a tal proposito vi consigliamo di leggere la nostra guida sui migliori smartphone Android per individuare il vostro nuovo dispositivo – e di salvare la cronologia delle chat entro tale data.

Quali dispositivi Android sono ancora supportati

WhatsApp supporta i dispositivi che soddisfano i seguenti requisiti: Android con sistema operativo 5.0 e versioni successive. Sono ancora supportati, seppure con qualche limitazione, i tablet Android muniti di SIM attiva – non vengono supportati quelli dotati esclusivamente di modulo Wi-Fi -, e sarà necessario disporre di un piano dati attivo per ricevere i messaggi quando il dispositivo non è connesso al Wi-Fi.