Sappiamo tutti quante risorse investe il colosso di Mountain View per migliorare costantemente il comparto fotografico dei propri smartphone, non solo attraverso l’hardware ma anche e soprattutto lato software. La Fotocamera Pixel (precedentemente nota come Google Fotocamera) vanta da diverso tempo tutta una serie di funzionalità e accorgimenti volti al miglioramento degli scatti effettuati dagli utenti possessori di uno smartphone Pixel.

Tuttavia, le azioni di Google non sempre sono comprensibili a noi comuni mortali, capita spesso che l’azienda rimuova funzionalità da alcuni dei suoi servizi senza fornire particolari informazioni al riguardo; è esattamente quello che capitò con il lancio degli smartphone della famiglia Google Pixel 8, che persero una modalità, magari poco utilizzata, ma comunque utile in determinati contesti, le Foto sferiche.

Di recente però, zitta zitta, Google sembra aver reintrodotto la modalità in questione sugli smartphone Pixel, anche se non proprio su tutti.

Google riporta la modalità Foto sferiche sui Pixel 7 e Pixel 6

Probabilmente non si tratta di una delle modalità della Fotocamera Pixel più utilizzate, ma è comunque qualcosa che può avere una sua utilità, per questo diversi utenti a suo tempo faticarono a comprendere la decisione dell’azienda di rimuovere le Foto sferiche dagli smartphone Pixel.

Tuttavia, qualche giorno fa su Reddit è apparso il post di un utente che riferiva il ritorno della modalità Foto sferiche sul proprio dispositivo con la versione 9.2.113.604778888.19 della Fotocamera Pixel; il post ha creato inizialmente un po’ di confusione, visto che diversi utenti non hanno trovato riscontro di quanto condiviso sul proprio smartphone.

Ben presto però, è emerso che le Foto sferiche sono sì state reintrodotte sugli smartphone Pixel, ma non su tutti: gli smartphone della gamma Pixel 8 infatti risultano ancora orfani della modalità in questione, mentre i dispositivi delle famiglie Pixel 7 e Pixel 6 hanno visto riapparire la funzione.

Non è chiaro quale sia il motivo per cui Google abbia operato questa scelta, ma il funzionamento della modalità Foto sferiche non ha subito alcun cambiamento rispetto al passato, ripresentandosi esattamente come la conoscevamo.

Le foto sferiche furono introdotte per la prima volta nel 2012 per consentire agli utenti di scattare immagini a 360 gradi senza la necessità di avere un hardware dedicato, la loro reintroduzione potrebbe fare felici alcuni utenti, anche se come già detto non si tratta probabilmente di una delle modalità più utilizzate.

