Quando si parla di aggiornamenti software nel mondo Android, Samsung è praticamente un modello di riferimento e il colosso sudcoreano non si limita a curare in modo maniacale quelli del sistema operativo, ma dedica la dovuta attenzione anche alle app proprietarie: l’ultimo aggiornamento di Samsung Good Lock va a migliorare proprio la sua capacità di aggiornare tutti i moduli.

Samsung Good Lock: un aggiornamento che migliora… gli aggiornamenti

Poco più di un anno fa, come i più attenti di voi probabilmente ricorderanno, la casa sudcoreana aveva potenziato l’app Samsung Good Lock introducendo la funzione di installazione degli aggiornamenti di tutti i moduli in un colpo solo. Ebbene, adesso Samsung ha deciso di intervenire per migliorare proprio questa capacità della propria app dedicata alla personalizzazione.

Da qualche giorno, infatti, è disponibile all’installazione una nuova versione di Samsung Good Lock dal changelog decisamente sintentico. La nuova versione 2.2.04.92 include infatti le seguenti novità:

Improve “update all”.

L’aggiornamento dell’app presenta dimensioni pari a 13,34 MB, tuttavia Samsung non ha fornito dettagli sui miglioramenti introdotti e sappiamo soltanto che sono stati risolti alcuni bug della versione precedente. Insomma, il tutto dovrebbe tradursi in un funzionamento dell’app complessivamente migliore.

L’aggiornamento in discorso si pone sulla scia di quelli relativi a diversi moduli di Good Lock che Samsung ha rilasciato proprio in queste settimane: possiamo ricordare — tra gli altri — gli esempi di Home Up, LockStar, ClockFace e Theme Park. Il tutto senza dimenticare che il rilascio della One UI 6.1 è ancora relativamente fresco e che la prossima One UI 7 potrebbe appropriarsi di una funzione di Good Lock.

Come aggiornare Samsung Galaxy Good Lock

L’aggiornamento descritto in questa sede è ovviamente rivolto unicamente ai possessori di dispositivi Samsung e per la sua installazione è sufficiente recarsi nella sezione Aggiornamenti del Galaxy Store; in alternativa, basta cliccare su questo link.