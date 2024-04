Se avete deciso di acquistare Samsung Galaxy S24 Ultra e state aspettando soltanto l’occasione giusta, Amazon e MediaWorld potrebbero avere le offerte che fanno al caso vostro.

L’attuale modello di punta del colosso coreano, infatti, è disponibile ad un prezzo speciale sia sulla popolare piattaforma e-commerce che nella nota catena di elettronica.

Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta su Amazon e MediaWorld

Ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S24 Ultra, ossia uno degli smartphone migliori tra quelli al momento disponibili (la scheda tecnica integrale la trovate qui):

display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz), Vision Booster e supporto S Pen

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy

12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP (con OIS, apertura f/1.7, FoV 85°), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 120°), teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x (con OIS, f/3.4, FoV 22°) e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x (con OIS, f/2.4 e FoV 36°)

fotocamera anteriore da 12 MP con apertura f/2.2 e FoV di 80°

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, ricarica rapida wireless 2.0 e ricarica wireless inversa

sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1

dimensioni e peso: 162,3 x 79 x 8,6 mm, 232 grammi

Iniziando dall’offerta di Amazon, Samsung Galaxy S24 Ultra è disponibile nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata a 1.149 euro (con incluso il caricabatterie), usando in sede di acquisto il codice promo GALAXY150. Il modello in offerta è quello con garanzia italiana, nella formula Venduto e spedito da Amazon.

Acquista Samsung Galaxy S24 Ultra a 1.149 euro su Amazon

Lo smartphone è in promozione anche su MediaWorld, sul cui sito è possibile acquistarlo a 1.019 euro in versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata grazie ad uno sconto di 80 per i clienti MW Club e ad un ulteriore codice promo da inserire al momento dell’acquisto (ossia 366853).

Acquista Samsung Galaxy S24 Ultra a 1.019 euro su MediaWorld

Sempre su MediaWorld è possibile usufruire della medesima promozione anche per Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+, che con lo sconto per i clienti MW Club e il codice promo da inserire al momento dell’acquisto (366853) sono disponibili rispettivamente a 649 euro e 899 euro.

Acquista Samsung Galaxy S24 (256GB) a 649 euro su MediaWorld

Acquista Samsung Galaxy S24+ (256GB) a 899 euro su MediaWorld

Ricordiamo, inoltre, che MediaWorld offre agli utenti un servizio di supervalutazione dell’usato in caso di acquisto di smartphone della serie Samsung Galaxy S24 con la possibilità di risparmiare 150 euro. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata. Fino a domenica 21 aprile nel Lazio la supervalutazione arriva a 300 euro.

È possibile rottamare anche anche prodotti vecchi, obsoleti o diversi (come, ad esempio, una console gaming), persino un controller xBox. Potete trovare la pagina dedicata al servizio, con tutte le relative informazioni, seguendo questo link.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.

Per restare aggiornati su tutte le migliori offerte, seguiteci sul nostro canale Telegram.