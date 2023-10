Il lancio di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro ha portato con sé tante innovazioni nel comparto fotografico, anche se una modalità presente nella Google Fotocamera da ormai 10 anni, la Foto sferica, è stata rimossa in sordina con la nuova versione dell’applicazione.

Presente all’interno della Google Fotocamera sin dal lancio dell’ormai preistorico – e tanto amato – Nexus 4 nel 2012, l’opzione della Foto sferica permette di scattare diverse fotografie dei dintorni, andando a creare un’unica immagine che è possibile poi esplorare a 360° in maniera simile a quello che accade su Street View di Google Maps.

La nuova versione della Google Fotocamera elimina le foto sferiche

Con l’aggiornamento alla versione 9.1, al momento esclusiva dei nuovi top di gamma di Google e che ha portato con sé tantissime novità e una modalità pro, il colosso di Mountain View ha come già detto eliminato l’opzione della Foto sferica, silenziosamente presente per oltre un decennio all’interno dell’applicazione.

I motivi di questa eliminazione non sono stati dati, ma è possibile immaginarli. Le foto sferiche hanno rappresentato una novità importante all’epoca del loro debutto, ma non sempre hanno funzionato a dovere, con immagini collegate tra loro in maniera spesso grossolana ed evidenti problemi di bilanciamento del bianco o di esposizione.

Google inoltre non ha fatto molto nel corso degli anni per rilanciare la funzionalità o migliorarla, rimanendo un po’ abbandonata a sé stessa. Molti utenti non sono nemmeno a conoscenza dell’esistenza di questa modalità all’interno della fotocamera del loro smartphone, dunque ha senso che si proceda con l’eliminazione di funzionalità poco utilizzate e per niente pubblicizzate.

Al momento la modalità Foto sferica è ancora presente su Pixel Fold, Pixel 7 e modelli precedenti, indipendentemente dalla versione della Google Fotocamera: resta da vedere se in futuro anche i modelli più vecchi perderanno l’accesso a questa funzionalità storica o sarà un qualche cosa dai Pixel 8 in poi.

Potrebbe interessarti anche: La modalità Pro della Google Fotocamera esclusiva di Pixel 8 Pro funziona su Pixel 7 Pro