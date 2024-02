I modelli della serie Google Pixel 8 rappresentano senza dubbio due tra gli smartphone più desiderati del momento e una sorta di conferma di ciò è arrivata anche dal Mobile World Congress 2024.

I due nuovi telefoni del colosso di Mountain View, infatti, durante la manifestazione di Barcellona sono stati premiati con il titolo di “Phone of the Year”.

Ogni anno al Mobile World Congress (MWC) lo staff del GSMA organizza i “Global Mobile Awards”, evento che prevede una serie di premi per il settore della telefonia mobile, tra cui “Miglior innovazione tecnologica mobile” e, per quanto riguarda la categoria “Device”, uno dei premi più importanti è senza dubbio quello relativo al “Miglior Smartphone”.

I candidati quest’anno erano tutti smartphone non solo molto popolari ma anche particolarmente apprezzati dagli addetti ai lavori:

Ebbene, i due modelli di Google sono riusciti a sbaragliare la concorrenza, così come ha voluto mettere in evidenza Rick Osterloh su X:

Thrilled about Pixel 8 winning another important Phone of the Year award at MWC! @madebygoogle thank you to the entire Pixel user community for helping us get there, and congratulations to our team for great progress! pic.twitter.com/zIN75YHSmS

— Rick Osterloh (@rosterloh) February 28, 2024