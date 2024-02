Nelle ultime ore l’operatore Vodafone ha lanciato una nuova iniziativa in alcuni negozi aderenti, grazie alla quale gli utenti potranno beneficiare della connettività 5G in forma gratuita con alcune offerte; vediamo insieme i dettagli.

Vodafone Silver e Bronze Plus ora con 5G incluso

A partire dalla giornata di ieri 18 febbraio 2024 Vodafone ha deciso di fornire la connettività 5G in forma gratuita con alcune offerte operator attack (e non solo); ovviamente per beneficiare della connettività appena menzionata è necessario trovarsi in una zona con idonea copertura, essere in possesso di uno smartphone compatibile con tale tecnologia nonché di un’idonea offerta tariffaria.

Di seguito riportiamo le offerte in questione con i relativi dettagli:

Vodafone Bronze Plus -> l’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 70 Giga di traffico dati mensile in 5G e servizi standard inclusi al costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Qualora l’utente optasse per l’addebito del costo mensile su carta di credito, conto corrente o carta conto prepagata (metodo Smart Pay) l’offerta vanterà giga illimitati. L’offerta in questione è attivabile con portabilità del numero da Very Mobile, -> l’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 70 Giga di traffico dati mensile in 5G e servizi standard inclusi al costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Qualora l’utente optasse per l’addebito del costo mensile su carta di credito, conto corrente o carta conto prepagata (metodo Smart Pay) l’offerta vanterà giga illimitati. L’offerta in questione è attivabile con portabilità del numero da Iliad , Fastweb e operatori virtuali (sono esclusi TIM , Kena, WINDTRE ho. Mobile ) e prevede un un costo di attivazione di 0,01 euro da sommare a un costo di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM.

Vodafone Silver a 7,99 euro al mese -> l’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, un bundle di chiamate internazionali dall’Italia, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga al mese di traffico internet mobile in 5G e servizi standard inclusi al costo di 5 euro al mese per il primo mese, in seguito si rinnoverà con un canone mensile di 7,99 euro con addebito su credito residuo. Per quel che concerne le chiamate internazionali, sono previsti 300 minuti verso i numeri mobile e fisso di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco. Sono compresi inoltre 100 minuti internazionali verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi di Brasile, 1000 minuti verso Vodafone Albania e minuti illimitati verso i numeri di rete mobile Vodafone Romania.

Vodafone Silver a 9,99 euro al mese -> l’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, un bundle di chiamate internazionali dall’Italia, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 150 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 5G e servizi standard inclusi al costo di 4,90 euro al mese per il primo mese, in seguito si rinnoverà con un canone mensile di 9,99 euro con addebito su credito residuo. Per quanto riguarda le chiamate internazionali fa fede quanto riportato poco sopra, mentre per entrambe le offerte Silver è possibile scegliere il metodo di pagamento Smart Pay per ottenere 50 GB di traffico dati in più al mese. Le due offerte Silver sopra citate sono attivabili tramite portabilità del numero da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali, come ad esempio Lyca Mobile, -> l’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, un bundle di chiamate internazionali dall’Italia, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 150 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 5G e servizi standard inclusi al costo di 4,90 euro al mese per il primo mese, in seguito si rinnoverà con un canone mensile di 9,99 euro con addebito su credito residuo. Per quanto riguarda le chiamate internazionali fa fede quanto riportato poco sopra, mentre per entrambe le offerte Silver è possibile scegliere il metodo di pagamento Smart Pay per ottenere 50 GB di traffico dati in più al mese. Le due offerte Silver sopra citate sono attivabili tramite portabilità del numero da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali, come ad esempio Lyca Mobile, Digi Mobil , 1Mobile, Optima Mobile , Daily Telecom e PosteMobile

Vodafone Special Minuti 20 Giga -> l’offerta in questione, a differenza di quelle precedenti, è attivabile esclusivamente richiedendo un nuovo numero, senza portabilità da altro operatore; prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 5G al costo di 5 euro al mese per il primo mese, in seguito si rinnoverà con un canone mensile di 11,99 euro al mese.

Come anticipato in apertura, le offerte in questione sono attivabili in alcuni negozi Vodafone aderenti, ma sembra che per alcuni utenti siano visualizzabili anche sul sito ufficiale dell’operatore; per tutti gli altri rimane comunque la possibilità di richiedere attraverso il sito ufficiale di essere contattati da un operatore inserendo il proprio numero di telefono.

Qualora foste interessati ad una delle offerte sopra citate e voleste far un tentativo online prima di recarvi in un negozio fisico, sarà sufficiente seguire questo link.

