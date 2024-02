Nelle scorse ore Vodafone Group ha annunciato di avere avviato una collaborazione con e& (Etisalat Group) con l’obiettivo di fornire soluzioni vocali transfrontaliere ad altri operatori di telecomunicazioni in tutto il mondo.

In particolare, tale partnership mira a garantire una soluzione che sia in grado di supportare le esigenze di traffico vocale internazionale degli operatori telefonici e la crescente domanda di servizi VoLTE.

Vodafone annuncia la nuova partnership con e& per il VoLTE

In pratica, questa collaborazione fa parte del percorso avviato alla fine dello scorso anno da Vodafone ed e& per la commercializzazione, la vendita e la fornitura congiunta di servizi alle imprese e alle organizzazioni del settore pubblico, il tutto al fine di supportare la loro trasformazione digitale.

Grande soddisfazione è stata espressa da Ninian Wilson, CEO di Vodafone Procurement and Connectivity, il quale ha sottolineato che “La gestione della voce transfrontaliera è sempre più complessa a causa delle nuove normative, della protezione dalle truffe internazionali e della necessità di migrare ai servizi 5G. Gli operatori sono alla ricerca di partner fidati per affrontare questi cambiamenti e allo stesso tempo far crescere le loro attività”, aggiungendo che “La partnership strategica di Vodafone con e& offre loro un unico punto di contatto e un servizio affidabile a livello globale durante questa transizione per supportarli nella gestione delle complessità aziendali in continua evoluzione”.

Nabil Baccouche, Group Chief Carrier & Wholesale Officer di e&, ha invece tenuto a precisare che tale collaborazione stabilisce un nuovo punto di riferimento per il settore, concentrandosi sulla possibilità per gli operatori di adattarsi con fiducia all’evoluzione del panorama vocale. A suo dire, e& e Vodafone insieme garantiscono agli operatori un facile accesso alle loro competenze combinate e alla presenza a livello mondiale, con la possibilità di usufruire di servizi vocali all’avanguardia.

