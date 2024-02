Nella serata di ieri Google ha rilasciato la Developer Preview 1 di Android 15, pensata naturalmente per gli sviluppatori ma che volendo tutti possono provare. Anche questa volta la strada verso la versione stabile di Android 15 sarà lunga, anche se speriamo non tortuosa: vediamo le tappe che ci aspettano in questi mesi e quando dovrebbe arrivare la release finale sui Google Pixel.

La tabella di marcia di Android 15: tutte le tappe verso la versione stabile

La prima Developer Preview è stata rilasciata giusto ieri, dunque perfettamente in linea con quanto preventivato e con quanto fatto lo scorso anno (e non solo). La roadmap di Android 15 si appresta ad essere simile a quella di Android 14, perlomeno sulla carta: lo scorso anno infatti, la release subì un consistente ritardo nella parte finale dello sviluppo, con un rilascio che avvenne solo nel mese di ottobre insieme al lancio di Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro.

Le tappe di Android 15 saranno simili (senza ritardi stavolta, si spera): dopo la Developer Preview iniziale ci aspetta la Developer Preview 2 nel mese di marzo 2024, mentre in aprile Google aprirà ufficialmente il programma Beta, che sarà costituito da quattro build con cadenza mensile. Se non ci saranno particolari problemi, nel mese di giugno 2024 sarà raggiunta la fase di stabilità della piattaforma, che dovrebbe concludersi nel terzo trimestre 2024 con il rilascio della versione stabile di Android 15 per i Google Pixel compatibili.

In sostanza, questa è la tabella di marcia di Android 15:

febbraio 2024: Developer Preview 1

marzo 2024: Developer Preview 2

aprile 2024: Beta 1

maggio 2024: Beta 2

giugno 2024: Beta 3

luglio 2024: Beta 4

agosto-settembre 2024: versione stabile

Come lo scorso anno, la Beta 4 potrebbe essere seguita da altre beta, oppure da versioni beta minori (come Beta 4.1, 4.2 e così via). Esattamente come DP e Beta, Android 15 stabile si farà vedere inizialmente solo sui Google Pixel compatibili, che in questo caso risultano Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 8, Pixel 8 Pro (escluso ufficialmente Pixel 5a), per poi arrivare su tanti altri smartphone e tablet del robottino con il passare delle settimane. Se tutto procederà per il meglio, entro la fine dell’anno dovrebbero essere stati aggiornati tanti altri dispositivi, soprattutto dei marchi più rapidi con gli update (come Samsung, che in questi ultimi anni è migliorata parecchio, ma non solo).

