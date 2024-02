State cercando un nuovo smartphone Android e amate i compatti? Allora potreste dare uno sguardo su Amazon, perché è disponibile in offerta ASUS Zenfone 10: in particolare, la versione da 8-128 GB è acquistabile al minimo storico del sito. Vediamo come approfittarne subito.

ASUS Zenfone 10 scende ancora ed è in super offerta su Amazon

ASUS Zenfone 10 torna a un super prezzo in offerta su Amazon, migliorando la precedente proposta risalente a qualche settimana fa. Lo smartphone è stato lanciato la scorsa estate e mette a disposizione uno schermo AMOLED da 5,92 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz: ormai è davvero una rarità scendere sotto i 6 pollici, quindi chi è alla ricerca di qualcosa di compatto può trovare pane per i suoi denti. Il cuore del dispositivo è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, supportato da 8 GB di RAM LPDDR5X e da 128 GB di memoria interna (nella versione in promozione).

A bordo trova spazio una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0 a 6 assi e Hybrid EIS, e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (con FoV di 120°), mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 32 MP con sensore RGBW e pixel binning. A livello di connettività abbiamo 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta per il jack da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è da 4300 mAh e supporta la ricarica rapida cablata HyperCharge da 30 W e la ricarica wireless da 15 W. Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa. Lo smartphone ASUS ha debuttato con Android 13 e ZenUI, e ha ricevuto Android 14 alla fine di dicembre 2023 (dopo un paio di mesi di programma beta).

ASUS Zenfone 10 è stato lanciato al prezzo consigliato di 799 euro (8-128 GB), 849 euro (8-256 GB) e 929 euro (16-512 GB), ma in queste ore potete acquistare in offerta su Amazon in particolare la prima versione. La configurazione da 128 GB è infatti proposta a 654,70 euro nella colorazione Midnight Black, mentre quelle con più memoria vengono proposte a prezzi sì interessanti, ma in linea con quelli già raggiunti in precedenza (749,99 euro per la 8-256 GB e 829,99 euro per la 12-512 GB): parliamo in tutti i casi dei prezzi per i prodotti venduti e spediti da Amazon, con consegna inclusa (eventualmente in un giorno se siete abbonati Amazon Prime).

Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre per indecisioni potete consultare la nostra recensione.

Acquista ASUS Zenfone 10 8-128 GB in offerta

Leggi anche: Recensione ASUS Zenfone 10: dimensioni compatte, cuore da top di gamma