State cercando un nuovo smartphone Android e amate i compatti? Allora potreste dare uno sguardo su Amazon, perché è disponibile in offerta ASUS Zenfone 10: tutte e tre le varianti di memoria sono acquistabili al minimo storico del sito in offerta a tempo. Vediamo come approfittarne subito.

ASUS Zenfone 10 in super offerta a tempo su Amazon

ASUS Zenfone 10 è disponibile a un super prezzo in offerta su Amazon, anche se solo per un tempo limitato. Lo smartphone è stato lanciato la scorsa estate e mette a disposizione uno schermo AMOLED da 5,92 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz: ormai è davvero una rarità scendere sotto i 6 pollici, quindi chi è alla ricerca di qualcosa di compatto può trovare pane per i suoi denti. Il cuore del dispositivo è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, supportato da almeno 8 GB di RAM LPDDR5X e 128 GB di memoria interna.

A bordo trova spazio una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0 a 6 assi e Hybrid EIS, e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (con FoV di 120°), mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 32 MP con sensore RGBW e pixel binning. A livello di connettività abbiamo 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta per il jack da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è da 4300 mAh e supporta la ricarica rapida cablata HyperCharge da 30 W e la ricarica wireless da 15 W. Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa. Lo smartphone ASUS ha debuttato con Android 13 e ZenUI, e ha ricevuto Android 14 alla fine di dicembre 2023 (dopo un paio di mesi di programma beta).

ASUS Zenfone 10 è stato lanciato al prezzo consigliato di 799 euro (8-128 GB), 849 euro (8-256 GB) e 929 euro (16-512 GB), e in queste ore potete acquistare in offerta su Amazon tutte e tre le versioni. La configurazione da 128 GB è infatti proposta a 599,99 euro nella colorazione Midnight Black; quella da 8-256 GB è proposta a 649,99 euro, mentre quella da 16-512 GB a 729,99 euro: parliamo in tutti i casi dei prezzi per i prodotti venduti e spediti da Amazon, con consegna inclusa (eventualmente in un giorno se siete abbonati Amazon Prime).

Se siete interessati potete seguire i link qui in basso, mentre per indecisioni potete consultare la nostra recensione.

Acquista ASUS Zenfone 10 8-128 GB in offerta

Acquista ASUS Zenfone 10 8-256 GB in offerta

Acquista ASUS Zenfone 10 16-512 GB in offerta

Leggi anche: Recensione ASUS Zenfone 10: dimensioni compatte, cuore da top di gamma