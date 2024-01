Per quanto Google sia uno dei produttori di smartphone più attenti e celeri nel supporto software dei propri dispositivi, può capitare che il rilascio di un aggiornamento causi alcuni problemi: gli utenti che possiedono uno smartphone Pixel lo sanno bene e anche di recente, nel mese di ottobre, in molti hanno dovuto fronteggiare alcuni grattacapi derivanti dall’installazione di un aggiornamento.

Nello specifico in quell’occasione il principale responsabile era l’aggiornamento all’ultima versione del robottino, l’update ad Android 14 aveva infatti causato diversi problemi ad alcuni utenti che si sono ritrovati con lo smartphone bloccato sulla sequenza di avvio (bootloop) o con la memoria interna del proprio dispositivo inaccessibile.

Fortunatamente nel mese di novembre Big G ha rilasciato un apposito aggiornamento correttivo che, seppur non per tutti gli utenti, è comunque riuscito a risolvere gran parte dei problemi occorsi, ripristinando il normale funzionamento degli smartphone afflitti dai problemi sopra citati.

A quanto pare però, stando alle numerose segnalazioni apparse in rete, sembra che un problema simile si sia ripresentato per gran parte degli utenti che hanno installato l’ultimo aggiornamento di sistema Google Play disponibile; vediamo qualche dettaglio.

L’ultimo aggiornamento di sistema Google Play porta problemi di archiviazione sugli smartphone Pixel

Come anticipato in apertura, è successo ancora: Google ha rilasciato un aggiornamento che sta causando alcuni problemi a diversi utenti Pixel. In questa circostanza, il responsabile sembra essere l’aggiornamento di sistema Google Play di gennaio 2024, che sta causando malfunzionamenti per quel che riguarda la memoria interna degli smartphone colpiti.

Diversi utenti che hanno effettuato l’update in questione, si sono ritrovati a non essere in grado di accedere ai dati archiviati nella memoria interna su tutte le app, ciò causa tutta una serie di problemi come l’impossibilità di riprodurre file audio e video scaricati, scattare nuove foto, diverse applicazioni si rifiutano di funzionare e l’app File risulta vuota.

Insomma si tratta di una problematica simile sotto molti aspetti a quella già riscontrata nel mese di ottobre, che altro non fa se non inficiare l’esperienza d’uso degli smartphone Pixel, rischiando al contempo di far perdere i dati archiviati sul dispositivo agli utenti.

Fortunatamente, l’aggiornamento in questione non sembra ancora particolarmente diffuso, cosa che aiuterà a limitare la diffusione della nuova problematica riscontrata; diversi utenti sono infatti ancora fermi alla versione di novembre 2023 (potete controllare voi stessi seguendo il percorso Impostazioni -> Sicurezza e privacy -> Sistema e aggiornamenti).

Non sembrano esserci particolari discrepanze per quel che riguarda i modelli di smartphone afflitti, in base alle segnalazioni infatti sembrano coinvolti i dispositivi delle serie Pixel 6, Pixel 7 e Pixel 8; l’azienda è già a conoscenza del problema, come segnalato dalle parole di un portavoce: “Siamo consapevoli di questo problema e lo stiamo esaminando“.

Resta da vedere se Google interromperà il rilascio dell’update in questione così da evitare una maggiore diffusione del problema e, una volta individuata la causa di tutto, se come in passato la soluzione verrà distribuita attraverso un nuovo aggiornamento; non mancheremo di tenervi informati al riguardo.

Potrebbe interessarti anche: La beta 2 di Android 14 QPR2 sta creando un grave problema a Google Pixel 7 Pro