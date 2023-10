Diversi tra noi e voi, tutti accomunati dalla passione per la tecnologia, sappiamo bene quanto sia insistente la smania di aggiornare i nostri smartphone non appena è disponibile una nuova versione di Android, l’aggiornamento ad Android 14 non ha certo fatto eccezione e ha spinto diversi utenti ad effettuare l’upgrade dei propri dispositivi alla nuova versione poco dopo l’uscita dell’update.

Noi appassionati però, sappiamo anche che non sempre aggiornare in tutta fretta è una buona idea, un approccio più cauto infatti potrebbe evitare diversi grattacapi qualora dovessero manifestarsi problemi di vario genere con l’aggiornamento, vuoi per incompatibilità con uno smartphone nello specifico o per problemi intrinsechi all’update. Nonostante questa consapevolezza, spesso e volentieri la necessità di avere l’ultimo aggiornamento disponibile sul nostro smartphone ci spinge a chiudere un occhio e sperare che vada tutto per il verso giusto.

Come spesso accade però, non sempre tutto va per il verso giusto: diversi utenti possessori di smartphone appartenenti alla serie Pixel 6 stanno infatti lamentando alcuni problemi legati all’aggiornamento ad Android 14; vediamo qualche dettaglio.

Memoria interna non accessibile e arresti anomali per diversi Pixel 6 dopo l’aggiornamento ad Android 14

In seguito alla distribuzione dell’aggiornamento ad Android 14 da parte di Google, diversi utenti hanno iniziato a segnalare su Reddit alcune gravi problematiche che affliggono i loro smartphone, tutti appartenenti alla serie Pixel 6: nello specifico il problema più diffuso sembra essere la perdita dell’accesso alla memoria interna, con lo smartphone che non solo notifica all’utente la non disponibilità di spazio di archiviazione disponibile, ma non permette nemmeno di accedervi per effettuare un eventuale backup prima di tentare un ripristino. Oltre a quanto appena citato, altri utenti lamentano arresti improvvisi del launcher di sistema.

Diversi utenti afflitti da queste problematiche si sono rivolti all’assistenza Google, che però non è stata in grado di aiutare in alcun modo, proponendo soluzioni non idonee o comunque non funzionanti, asserendo in diversi casi di non aver ricevuto segnalazioni simili in precedenza. Con lo svilupparsi della discussione su Reddit è emerso un aspetto comune alla maggior parte dei casi, oltre ovviamente al già citato aggiornamento ad Android 14 sembra che tutti gli utenti coinvolti abbiano impostato sul proprio smartphone più di un profilo utente. In alcuni casi lo smartphone permette l’accesso alla memoria interna se effettuato dall’account principale, ma non sembra essere una regola che vale per tutti.

Considerando le numerose segnalazioni, Google dovrebbe essere già impegnata nell’identificazione del problema (che una minoranza di utenti imputa all’aggiornamento di sistema Google Play) e si spera che sia in grado di fornire una soluzione in tempi brevi per tutti quegli utenti che sono attualmente impossibilitati ad utilizzare come si conviene il proprio smartphone.

Potrebbe interessarti anche: Non solo Pixel: ecco le novità di Android 14 che Google ha pensato per tutti