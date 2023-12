Qualche problema per alcuni possessori di Google Pixel 7 Pro che hanno aggiornato lo smartphone con la più recente beta di Android 14. Come forse avrete visto, Google ha da poco rilasciato la beta 2 di Android 14 QPR2, e diversi utenti si stanno lamentando di non riuscire più a utilizzare il lettore d’impronte. Indaghiamo più da vicino e vediamo se c’è un modo per risolvere.

Il lettore d’impronte non funziona più su alcuni Google Pixel 7 Pro

Google sta proseguendo con lo sviluppo di Android 14 QPR2 e ha rilasciato la seconda beta a distanza di pochi giorni dal debutto della QPR1 in versione stabile. Naturalmente la cosa riguarda la gamma Google Pixel compatibile, che comprende proprio Google Pixel 7 Pro. Alcuni possessori di quest’ultimo si lamentano dell’impossibilità di utilizzare il lettore d’impronte dopo aver aggiornato a questa nuova versione: addirittura il sistema restituisce un messaggio che invita a recarsi in un centro assistenza per la riparazione.

Apparentemente (e piuttosto stranamente), Google Pixel 7 Pro sembra essere l’unico modello afflitto da questa problematica (nessuna segnalazione da Google Pixel 7, almeno per ora). Alcuni utenti su Reddit sostengono di aver risolto procedendo a una calibrazione del lettore d’impronte: nel caso siate tra gli utenti sfortunati, potete segnalare il problema a Google attraverso la funzione Feedback, e in seguito provare a collegare lo smartphone al PC per seguire questa procedura con Fastboot. Il nostro consiglio è comunque quello di effettuare prima un backup dei dati importanti (non si sa mai). Se nemmeno la calibrazione andrà a risolvere, avrete solo due strade percorribili: aspettare che Google risolva il problema con un ulteriore aggiornamento software, oppure tornare alla versione stabile.

Speriamo che la casa di Mountain View riesca a risolvere presto il problema con il lettore d’impronte digitali di Google Pixel 7 Pro, visto che ormai tanti servizi (inclusi quelli bancari, ovviamente) si appoggiano a questa tipologia di sblocco. Anche il vostro smartphone è afflitto da questo problema dopo aver aggiornato alla beta 2 di Android 14 QPR2?

