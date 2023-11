Chi acquista uno degli smartphone della gamma Google Pixel spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti costanti, volti a migliorare l’esperienza utente con l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati.

E proprio a tal proposito, nelle scorse ore sono arrivate buone notizie per gli utenti Google Pixel che con Android 14 hanno riscontrato il problema a causa del quale il device inizia a riavviarsi ripetutamente (andando in bootloop): il team di Google, infatti, ha rilasciato un fix.

Per i Google Pixel arriva la soluzione attesa

In particolare, la soluzione studiata da Google prevede l’installazione manuale di un aggiornamento attraverso Pixel Repair Tool.

A dire del colosso di Mountain View, tale sistema consentirà agli utenti di recuperare i dati parziali per i dispositivi che si riavviano ripetutamente e di consentire ai device che sono rimasti bloccati nello stato di riavvio di ricevere l’aggiornamento ufficiale del sistema di novembre.

Gli utenti dovranno collegare lo smartphone al PC attraverso un cavo USB e visitare il sito dedicato (lo trovate seguendo questo link) per visualizzare le relative istruzioni.

Per tutti gli altri utenti, invece, l’aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre di Android 14 dovrebbe essere ormai disponibile. Se non è stata ancora segnalata la sua disponibilità, è possibile effettuare un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni, quindi accedendo alla sezione Sistema e selezionando Aggiornamento del sistema (l’update ripristinerà completamente i dati sui dispositivi che non sono in grado di accedere allo spazio di archiviazione multimediale).

Una volta installato tale aggiornamento, non dovrebbero esserci più problemi ad utilizzare più profili.

Potrebbe interessarti anche: Google rilascia le patch di sicurezza di novembre