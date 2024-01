Nonostante gli sforzi dei vari produttori di smartphone, la batteria resta al momento uno dei punti deboli e ciò vale anche per i vari modelli della serie Google Pixel o per gli smartwatch Google Pixel Watch.

Ed è proprio ai possessori di tali device che il team del colosso di Mountain View ha deciso di rivolgersi con un post sul blog ufficiale dedicato ad una delle funzionalità appositamente studiate per provare a migliorare l’autonomia e garantire di affrontare la giornata con un po’ di tranquillità in più: ci riferiamo al Risparmio energetico.

Come risparmiare batteria sui Google Pixel

Tra le soluzioni studiate da Google per aiutare gli utenti a migliorare l’autonomia vi sono la ricarica rapida o la possibilità di usare la batteria degli smartphone Google Pixel per ricaricare degli accessori (come ad esempio le cuffie Pixel Buds).

E nel caso in cui ci si dovesse trovare nella necessità di prolungare la durata della batteria per una giornata più impegnativa, è possibile sfruttare la funzionalità del risparmio energetico, che consente di ridurre le attività in background e gli effetti visivi.

Gli utenti possono anche attivare il risparmio energetico con notifiche automatiche nel momento in cui la batteria dello smartphone Google Pixel arriva al 10% o al 20%.

Sugli smartphone Google Pixel è possibile impostare l’attivazione automatica di questa funzionalità al raggiungimento di una determinata autonomia seguendo questi passaggi:

aprire il menu delle impostazioni selezionare Batteria, quindi Risparmio energetico ed entrare nella sezione Programmazione e promemoria abilitare l’opzione Attiva in base al livello della batteria e scegliere la percentuale desiderata

Chi possiede un Google Pixel 3 (o un modello successivo) può scegliere tra Risparmio batteria standard e Risparmio batteria estremo (consente di risparmiare ancora più energia, mettendo in pausa tutte le applicazioni non essenziali).

La funzione di risparmio energetico, infine, si può attivare anche su Pixel Watch con uno scorrimento verso il basso sul display e la selezione dell’icona della batteria.