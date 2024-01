Questa prima settimana dell’anno si sta rivelando piuttosto ricca di aggiornamenti software, come dimostrano le novità in arrivo per alcuni altri modelli di smartphone Android. In questo caso parliamo di Samsung, che prosegue la distribuzione di nuove patch di sicurezza coinvolgendo Galaxy Z Fold4, Galaxy A22 e Galaxy A22 5G, ma anche di OnePlus 9R e OnePlus 8T (che accolgono Android 14), di Motorola Edge (2022) e di OPPO Find N. Andiamo a scoprire i cambiamenti in rollout per questi dispositivi del robottino.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy A22 e Galaxy A22 5G

Iniziamo da Samsung, che sta aggiornando in queste ore Galaxy Z Fold4, Galaxy A22 e Galaxy A22 5G. Per tutti e tre sono in distribuzione nuove patch di sicurezza. Samsung Galaxy Z Fold4 segue a ruota l’altro pieghevole Galaxy Z Flip4 e accoglie le più recenti correzioni di sicurezza in Italia: i dettagli delle patch di sicurezza di gennaio 2024 sono stati svelati proprio questa mattina con il consueto bollettino di sicurezza aggiornato. Includono 75 correzioni rilasciate direttamente da Google e valide per tutti i dispositivi Android, con l’aggiunta di ulteriori correzioni riguardanti i dispositivi Samsung (SVE). Il firmware è il F936BXXS4EWL5 e richiede un download di circa 400 MB.

Galaxy A22 e Galaxy A22 5G stanno ricevendo le patch di sicurezza di dicembre 2023 con i firmware A225FXXS8DWL1 e A226BXXS9DWL1. Per tutti e tre gli smartphone della casa sud-coreana non sono state incluse ulteriori novità rilevanti. I due dispositivi di fascia media si sono fermati ad Android 13 e One UI 5.1, mentre il pieghevole è attualmente alla One UI 6 basata su Android 14 e proseguirà nelle prossime settimane con la One UI 6.1.

Novità aggiornamenti Android 14 per OnePlus 9R e OnePlus 8T

OnePlus è tra i marchi più attivi nella distribuzione di Android 14, e in queste ore prosegue il trend: si aggiornano a OxygenOS 14 anche OnePlus 9R e OnePlus 8T, che hanno concluso i programmi beta. Proprio i partecipanti a questi ultimi sono i primi ad accogliere l’aggiornamento partendo dall’India, ma siamo sicuri che ci vorrà solo qualche giorno per vedere il rollout allargarsi.

Le versioni in arrivo sono LE2101_14.0.0.300 (EX01) per OnePlus 9R e KB2001_14.0.0.200 (EX01) per OnePlus 8T, e le novità sono sostanzialmente le stesse per entrambi. Abbiamo File Dock, Content Extraction, nuovi widget per Shelf, i nuovi permessi per foto e video, ottimizzazioni varie per le prestazioni, un rinnovato Aquamorphic Design, una nuova schermata Always-On Display, il supporto per frequenze di aggiornamento specifiche per le app e tanto altro.

Questo il changelog diffuso da OnePlus:

Smart efficiency

Adds File Dock, where you can drag and drop to transfer content between apps and devices.

Adds Content Extraction, a feature that can recognize and extract text and images from the screen with one tap.

Cross-device connectivity

Improves Shelf by adding more widget recommendations.

Security and privacy

Improves photo and video-related permission management for safer access by apps.

Performance optimization

Improves system stability, the launch speed of apps, and the smoothness of animations.

Adds support for app-specific refresh rates to improve user experience.

Aquamorphic Design

Upgrades Aquamorphic Design with a natural, gentle, and clearer color style for a more comfortable color experience.

Adds Aquamorphic-themed ringtones and revamps the system notification sounds.

Improves system animations by making them even smoother.

User Care

Adds a carbon tracking AOD that visualizes the carbon emissions you avoid by walking instead of driving.

Il consiglio è quello di aggiornare sotto rete Wi-Fi (per il download del pacchetto) e di disporre di almeno il 30% di batteria residua, onde evitare guai.

Novità aggiornamento Android 13 per Motorola Edge (2022)

Si aggiorna pure Motorola Edge (2022), anche se in questo caso il produttore pare rimasto un po’ indietro. Sì, perché lo smartphone della casa alata sta accogliendo in queste ore negli Stati Uniti l’aggiornamento ad Android 13. La versione è la T2ST33.105-51-11 e richiede un download di quasi 2 GB. Le novità sono tante e sono sostanzialmente quelle integrate da Google nel sistema operativo: come probabilmente saprete Motorola non riempie troppo la sua My UX di personalizzazioni o cambiamenti. Lo smartphone segue a distanza di qualche giorno altri due modelli Motorola, ossia Moto G52 e Moto G42, che hanno accolto Android 13 il mese scorso. Come si suol dire: meglio tardi che mai.

Novità aggiornamento Android 14 per OPPO Find N

Chiudiamo con OPPO Find N, che si aggiorna con la versione stabile di ColorOS 14 e Android 14. La versione è la 14.0.0.260 e porta con sé tante novità tra cui File Dock, Smart Image Matting, miglioramenti all’Aquamorphic Design e al Trinity Engine, maggiori possibilità di personalizzazione, miglioramenti generali alla stabilità e all’efficienza del sistema, funzionalità smart per la gestione della batteria e tanto altro. Il changelog diffuso da OPPO per la ColorOS 14 è il seguente:

Aquamorphic Design:

Enhanced sound effects, color systems, and interactions.

Ten new Aquamorphic-themed ringtones for calls, alarms, and notifications.

Dynamically adjusting Aquamorphic Coloring System for a more intuitive experience.

Aqua Dynamics design simplifies interactions, extending to the Status Bar.

Revamped Always-On Display (AOD):

Homeland AOD showcases nature scenes, including a Go Green AOD for climate change awareness.

Environment Vision pages linked to daily step counts.

Smart Touch and Seamless Content Sharing:

AI-powered Smart Touch streamlines daily tasks.

File Dock on Smart Sidebar for seamless content sharing, supporting split-screen and floating windows.

Smart Image Matting and Trinity Engine Upgrade:

Smart Image Matting separates subjects from images or paused video frames.

Trinity Engine upgrade boosts device smoothness and stability.

AI-powered Smart Charging and Privacy Assurance:

Smart Charging adjusts charging current based on usage conditions, reducing unnecessary battery wear.

Prioritizes safety and privacy, integrating Android 14’s capabilities.

Picture Keeper prevents apps from misusing permissions.

Snapchat integration with Bitmoji AOD for faster app navigation and updates on messages and friend activities.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy A22, Galaxy A22 5G, OnePlus 9R, OnePlus 8T, Motorola Edge (2022) e OPPO Find N

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento su Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy A22 e Galaxy A22 5G potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Sugli altri modelli il percorso resta piuttosto intuitivo: su OnePlus 9R e OnePlus 8T basta recarsi in Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, su Motorola Edge (2022) in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“, mentre su OPPO Find N “Impostazioni > Aggiornamento software“. Se non avete ancora trovato i nuovi update non vi resta che riprovare tra qualche ora.

