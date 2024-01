Samsung prosegue con il rilascio della sua One UI 6 e inizia con la distribuzione delle patch di sicurezza di gennaio 2024: Android 14 arriva in queste ore su Samsung Galaxy M13 5G, mentre le ultime correzioni di sicurezza si fanno vedere su Samsung Galaxy Z Flip4. Nel frattempo si aggiorna anche Nothing Phone (2): andiamo a scoprire tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamento Android 14 per Samsung Galaxy M13 5G

Iniziamo da Samsung Galaxy M13 5G, che in queste ore sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 14 con One UI 6. L’update comprende le patch di sicurezza di novembre 2023 ed è in distribuzione a partire dall’India con il firmware M136BXXU5DWK7. Richiede un download di circa 1,6 GB e include tante novità, tra cui cambiamenti all’interfaccia, maggiori possibilità di personalizzazione (nella schermata di blocco e non solo), operazioni di editing fotografico facilitate, miglioramenti generali a livello di sicurezza, passi avanti in termini di efficienza energetica e tanto altro. Samsung riassume in questo modo le principali modifiche:

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Per lo smartphone si tratta del secondo aggiornamento importante, dato che è uscito con Android 12.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip4 ha già ricevuto Android 14 e One UI 6 prima di Natale, ma è arrivato il momento di accogliere le patch di sicurezza di gennaio 2024. Si tratta del primo smartphone del produttore a riceverle, e per ora non abbiamo ancora i dettagli riguardanti le correzioni: Samsung rilascerà il consueto bollettino del mese nei prossimi giorni, con Google che dovrebbe aprire le danze con i suoi Pixel entro la prossima settimana.

Il firmware in distribuzione in Italia per Galaxy Z Flip4 è il F721BXXS4EWL5 e non sembra includere novità a livello di funzionalità (il changelog non aiuta in tal senso). Per quelle dovremo attendere l’uscita dei Samsung Galaxy S24 e della conseguente One UI 6.1, che dovrebbe essere ricca di cambiamenti per quanto concerne soprattutto l’intelligenza artificiale (qui la lista ufficiosa dei modelli compatibili con il futuro aggiornamento).

Novità aggiornamento Nothing Phone (2)

Non solo Samsung però, perché si aggiorna anche Nothing Phone (2): a un paio di settimane di distanza dall’avvio del rollout di Android 14 e Nothing OS 2.5, lo smartphone della giovane compagnia con sede a Londra accoglie alcuni perfezionamenti con Nothing OS 2.5.1.

Il peso dell’aggiornamento è di appena 50,73 MB e questo fa già capire che le novità risultano piuttosto limitate: abbiamo miglioramenti per la riproduzione sincronizzata delle luci dell’interfaccia Glyph durante l’ascolto della musica e la soluzione a un problema che in certi casi andava a bloccare la schermata con l’utilizzo di App Locker.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy M13 5G e Nothing Phone (2)

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento su Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy M13 5G potete recarvi nelle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e provare a scaricare l’update attraverso Smart Switch. Per controllare su Nothing Phone (2) potete seguire sostanzialmente lo stesso percorso, andando in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora o giorno.

