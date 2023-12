Xiaomi e il suo secondo brand Redmi hanno seguito anche stavolta la consueta tabella di marcia, presentando in patria i rispettivi nuovi modelli delle serie più attese — rispettivamente, i nuovi flagship della gamma Xiaomi 14 e i medi di gamma della famiglia Redmi Note 13 — prima della fine dell’anno e rinviandone al nuovo anno il debutto sulla scena internazionale. Quest’oggi sono emerse delle nuove indiscrezioni interessanti su entrambe le serie: da una parte, è trapelata la probabile data di presentazione global dei nuovi modelli di punta di Xiaomi, dall’altra, la serie Redmi Note 13 potrebbe segnalarsi per un supporto software finalmente degno di questo nome.

Serie Xiaomi 14 al MWC 2024? C’è la data

Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro sono stati presentati in Cina lo scorso 26 ottobre, a poche ore dall’annuncio del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (che di recente abbiamo visto all’opera su un altro modello) e da allora hanno fatto parlare di sé per il software, per il preannunciato supporto del Wi-Fi 7 e non solo.

Sin dal disvelamento in terra natìa, appassionati e addetti ai lavori sono in attesa di scoprire quando i due nuovi Xiaomi di fascia premium sbarcheranno nel Vecchio Continente; ebbene, grazie al noto leaker Yogesh Brar, ne sappiamo finalmente qualcosa in più. Secondo quanto riportato, il lancio global Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro si terrà nel contesto del Mobile World Congress 2024, con Xiaomi che quindi sfrutterà i riflettori della rassegna catalana — in programma dal 26 al 29 febbraio prossimi — per convogliare la massima attenzione mediatica e non sui suoi ultimi gioiellini.

Il leaker segnala che il lancio globale coinvolgerà anche il mercato indiano — dove i prodotti del marchio cinese trovano tradizionalmente terreno fertile. La data da cerchiare — magari a matita — è quella del 27 febbraio 2024. Insomma, mancherebbero due mesi esatti alla presentazione internazionale della serie Xiaomi 14, il conto alla rovescia è partito. In attesa di ricevere conferme ufficiali sulla data, vi lasciamo i link alle schede tecniche complete dei due modelli:

Quale supporto software per i Redmi Note 13?

Negli ultimi anni, diversi OEM Android hanno iniziato a rivedere e migliorare le proprie politiche relative al supporto software, a tutto vantaggio della longevità dei prodotti e, di conseguenza, dei consumatori. Per una Samsung che continua a brillare e che anche con il rilascio di Android 14 ha portato tutti a spasso, c’è una Google che coi Pixel 8 ha unito longevità hardware e software di altissimi livelli; tutti gli altri, però, faticano a tenere il passo e proprio Xiaomi è il grande nome più in affanno: il produttore cinese ha tradizionalmente fatto una gran confusione in materia di aggiornamenti, scindendo l’avanzamento della MIUI da quello della versione di Android; di recente, la MIUI è stata pensionata in favore di HyperOS: ora, ben 117 Xiaomi, Redmi e POCO sono in attesa dell’aggiornamento e sono arrivate le prime indicazioni ufficiali per il rilascio globale.

Di anno in anno, Xiaomi ha mosso qualche passo in direzione dei propri utenti, promettendo un supporto software prolungato per determinati modelli, ma non ha mai fatto chiarezza adottando una linea unica, che fosse applicabile anche ai modelli Redmi e POCO. Da questo punto di vista, neppure oggi siamo di fronte ad una svolta, anzi: la serie Redmi Note 13 è stata presentata da un pezzo in Cina e tra pochi giorni debutterà a livello internazionale e quest’oggi sono emerse voci incoraggianti per un verso, deprimenti per l’altro.

Secondo quanto riportato da un noto leaker, la serie Redmi Note 13 verrà lanciata con Android 13 e la MIUI 14. Tutti i modelli riceveranno 3 anni di aggiornamenti Android — con la prospettiva, dunque, di fermarsi ad Android 16 — e 4 anni di patch di sicurezza. Se avete letto con attenzione, avete già notato alcune criticità: in primo luogo, degli smartphone lanciati a gennaio arriveranno sul mercato con Android 13, pertanto uno dei tre aggiornamenti del sistema operativo previsti sarà Android 14, che pure è disponibile da mesi; secondariamente, l’arrivo di HyperOS non sarebbe in programma in tempi particolarmente rapidi. Insomma, sarebbe l’ennesima occasione sprecata.

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.