Xiaomi ha presentato HyperOS lo scorso ottobre come “sostituto” della MIUI a partire da Android 14, e dopo aver avviato il rollout in Cina sta finalmente per rilasciare la versione globale per i primi dispositivi. Quest’oggi la casa cinese ha confermato l’arrivo di HyperOS sui primi smartphone e tablet a partire dai prossimi giorni: vediamo i modelli coinvolti.

HyperOS in versione globale in arrivo nel Q1 2024 per questi modelli

Xiaomi ha confermato su X l’arrivo di HyperOS in versione globale su una selezione di modelli. Le tempistiche non sono precise, ma sappiamo che la distribuzione dovrebbe partire all’inizio dell’anno per raggiungere tutti i dispositivi entro le settimane successive, o comunque entro la fine del primo trimestre 2024. I primi modelli che riceveranno la nuova release del sistema operativo saranno i seguenti:

Ci sono novità anche per quanto riguarda i dispositivi a marchio POCO: in base a quanto dichiarato sull’account ufficiale POCO Global sempre su X, sarà POCO F5 a dare il via alle danze e a ricevere per primo HyperOS. Il post suggerisce un avvio del rollout imminente, ma non viene citata una finestra di lancio specifica. I piani di rilascio per gli altri modelli saranno annunciati in un secondo momento.

Questi saranno solo i primi modelli a ricevere HyperOS (e quindi Android 14) in versione globale, ma se ne aggiungeranno tantissimi altri nei prossimi mesi. I possessori di dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO con qualche mese in più sulle spalle dovranno probabilmente armarsi di un po’ di pazienza, ma siamo sicuri che la casa cinese non tarderà troppo. L’update dovrebbe arrivare su tutti questi modelli. Continuate a seguirci perché terremo monitorata la situazione.

