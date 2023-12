Giornata di novità per Xiaomi e Redmi, ufficiali per la prima, solo sussurrate invece per la seconda: la casa madre ha annunciato che i propri ultimi smartphone di punta — tra cui, ovviamente, gli Xiaomi 14 — riceveranno l’upgrade al Wi-Fi 7; dal canto suo, il secondo brand, che a stretto giro dovrebbe portare in Europa i medi di gamma della serie Redmi Note 13 Pro, si segnala per delle voci riguardanti Redmi K70 Ultra.

Wi-Fi 7 ufficiale per Xiaomi 14, 13 e MIX Fold 3

Partiamo dalla notizia già ufficiale: nelle scorse ore, il produttore cinese ha annunciato l’upgrade al Wi-Fi 7 per diversi propri flagship, nella fattispecie a compiere il salto saranno gli smartphone delle serie Xiaomi 13 (qui le nostre recensioni di Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 Ultra), Xiaomi 14 e il pieghevole Xiaomi MIX Fold 3.

L’upgrade in discorso promette vantaggi rilevanti in termini di esperienza d’uso, che vanno dalle velocità raggiungibili nettamente più elevate alla latenza ridotta, passando per un comportamento migliore in presenza di interferenze. Insomma, un salto generazionale importante per la tecnologia di rete Wi-Fi. In particolare, lo standard Wi-Fi 7, anche noto come IEEE 802.11be – Extremely High Throughput (EHT) si erge sulle fondamenta del Wi-Fi 6, ma porta con sé vantaggi notevoli. Il nuovo standard opera su tutte e tre le bande — 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz —, utilizza canali con una larghezza di banda fino a 320 MHz e promette velocità teoriche di trasferimento dati di picco di 46 Gbps. Tra le altre tecnologie supportate, si segnalano 4096-QAM, Multi-RU e Multi-Link Operation (MLO).

Naturalmente, per entrare nell’era del Wi-Fi 7, il solo upgrade dello smartphone non è sufficiente e Xiaomi ne è consapevole, per questo motivo l’upgrade si estende altresì ai router del marchio cinese: Xiaomi 10 Gigabit router e Xiaomi BE7000 Wi-Fi 7 Router hanno già iniziato a ricevere delle versioni firmware che abilitano il supporto al Wi-Fi 7: per il primo, in particolare, è disponibile la versione firmware 1.1.6.

Redmi K70 Ultra: la famiglia si allarga ancora?

Da un Ultra all’altro: dopo Xiaomi 14 Ultra, tocca a Redmi K70 Ultra finire al centro di nuove voci di corridoio. Il secondo brand della casa cinese ha da poco presentato in patria la serie Redmi K70 — che noi conosceremo con un altro brand e altri nomi —, corredandola persino di un’edizione speciale griffata Automobili Lamborghini, ma sembra intenzionato ad alzare ulteriormente l’asticella.

A riportarlo è il solito Digital Chat Station su Weibo: il noto leaker parla di un nuovo smartphone Xiaomi in cantiere: avrebbe un MediaTek Dimensity 9300 sotto al cofano e sarebbe destinato a calcare le scene con il nome Redmi K70 Ultra. Il dispositivo dovrebbe racchiudere diversi upgrade tecnici rispetto all’attuale modello di punta Redmi K70 Pro, puntando dunque parecchio in alto. Del resto, è opportuno ricordare come già Redmi K70 Pro disponga di: una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3; un display OLED TCL C8 da 6,67 pollici con risoluzione 2K, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco di 4.000 nit e oscuramento PWM con frequenza di 3.840 Hz; una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W.

Allo stato attuale, è possibile solo azzardare qualche prima ipotesi sugli elementi che decreteranno la superiorità di Redmi K70 Ultra rispetto al “fratello minore”. Le prestazioni del nuovo modello dovrebbero essere superiori: nei benchmark, il MediaTek Dimensity 9300 ha già ottenunto punteggi superiori rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3, anche se andrà valutato sotto il profilo dell’efficienza. I primi leak parlano altresì di un comparto fotografico migliorato — con un nuovo sensore principale da 50 MP e una ultra-grandangolare da 108 MP — e di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 150 W.

Ecco un riepilogo delle probabili specifiche tecniche del dispositivo:

Display: OLED da 6,67 pollici con risoluzione 2K, frequenza di aggiornamento di 120 Hz

SoC: MediaTek Dimensity 9300

RAM: 8 GB / 12 GB/ 16 GB

Memoria interna: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Fotocamera anteriore: 16 MP

Fotocamere posteriori: Principale: 50 MP Ultra-grandangolare: 108 MP Teleobiettivo: 12 MP

Batteria: 5.000 mAh con ricarica rapida a 150 W.

Redmi K70 Ultra dovrebbe arrivare sul mercato nel primo trimestre del 2024, candidandosi a giocare il ruolo dell’outsider della già annunciata sfida tra Apple iPhone 15 Pro Max e Samsung Galaxy S24 Ultra.

Leggi anche: migliori smartphone Android del mese

Infine, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale WhatsApp ufficiale per restare aggiornati su tutte le novità .