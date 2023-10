In merito al lancio dei nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, smartphone già preordinabili e ufficialmente in vendita dal 12 settembre 2023, una delle cose che ha più scosso la community è il loro supporto software completo di sette anni a partire da Android 14.

È invece passato un po’ in secondo piano un altro dettaglio, non da poco, riguardo i due smartphone, sottolineato dalla stessa Google tramite un comunicato stampa ufficiale, lo stesso con cui è stata annunciato che il primo lunedì del mese non è più il giorno degli aggiornamenti per i Pixel: i flagship 2023 potranno godere anche di un supporto a lungo termine lato hardware.

Google Pixel 8: anche il supporto hardware durerà 7 anni

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono i più recenti flagship del colosso di Mountain View, due smartphone progettati per portare tra le mani degli utenti il meglio di Android con tutte le funzionalità, esclusive e non, messe a punto da Google, rese sempre più smart grazie alla ormai imprescindibile intelligenza artificiale.

Attraverso un comunicato stampa diffuso sul blog ufficiale The Keyword, Google ha sottolineato che, oltre a garantire 7 anni di aggiornamenti software (completi, si arriverà fino ad Android 21), si preoccuperà di estendere il supporto hardware per i due dispositivi, rendendo disponibili le parti di ricambio per almeno sette anni e pareggiando così la durata del supporto software anche con il supporto hardware.

Nonostante sette anni costituiscano un lasso di tempo che va ben oltre la vita media di uno smartphone (non diciamo che sia così per tutti ma che, almeno in media, è così), chiunque decida di puntare su uno dei nuovi Pixel per tenerselo stretto nel tempo può stare tranquillo. E poi, si sa, i Pixel sono come il vino buono: migliorano invecchiando, aggiornamento dopo aggiornamento.

