Dopo l’elenco iniziale di smartphone di ottobre, il team di Xiaomi ha annunciato nelle scorse ore il secondo lotto di dispositivi per i quali è in programma il rilascio dell’aggiornamento HyperOS.

Quest’ultimo lotto è composto da dispositivi Xiaomi e Redmi, inclusi alcuni modelli molto popolari come Xiaomi 12S Ultra, Redmi K50 Gaming e Xiaomi Pad 5 Pro.

Ricordiamo che HyperOS porta con sé una significativa revisione dell’interfaccia utente, introducendo modifiche al design, nuove animazioni di sistema, varie ottimizzazioni, nuovi sfondi e funzionalità per migliorare l’esperienza dell’utente.

Chi riceverà HyperOS nei prossimi mesi

Questi sono i device di Xiaomi che riceveranno HyperOS nella seconda ondata di update:

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 10S

Xiaomi 10 Ultra

Xiaomi 10 Pro

Xiaomi 10

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Сivi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro SG

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5

Questi, invece, sono i dispositivi di Redmi:

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Pro.

Redmi K50

Redmi K40S

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 5G.

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13R 5G

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro speed edition

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12R 5G

Note 12R

Redmi 12 5G

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11R

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11E

Redmi 12C

Redmi Pad SE

Redmi Pad

Per questi device l’aggiornamento che porterà HyperOS sarà rilasciato tra gennaio e giugno 2024, quantomeno in Cina. Per gli altri mercati il produttore fornirà ulteriori dettagli nelle prossime settimane.