Il popolare produttore cinese di smartphone Xiaomi ha recentemente annunciato il lancio globale della sua nuova serie Redmi Note 13, che includerà i modelli Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+. L’evento di presentazione internazionale è previsto per il 4 gennaio 2024, come confermato dal sito ufficiale di Xiaomi.

Tutto pronto per il lancio globale della serie Redmi Note 13

La serie Redmi Note di Xiaomi è da sempre molto apprezzata dagli utenti per l’eccellente rapporto qualità/prezzo. I nuovi modelli che verranno lanciati a inizio 2024 promettono caratteristiche tecniche di buon livello, pur mantenendo costi competitivi.

Redmi Note 13 Pro+ rappresenterà il top di gamma della linea. Non dovrebbero esserci grandi sorprese rispetto alle varianti presentate qualche mese fa in Cina. Lo smartphone, infatti, dovrebbe montare il chipset Dimensity 7200 Ultra di MediaTek, garanzia di prestazioni eccellenti. Lo schermo dovrebbe essere un’unità AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1220 x 2712 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. La fotocamera posteriore dovrebbe essere da ben 200 megapixel con sensore Samsung ISOCELL HP1 da 1/1.4″, in grado di scattare foto e video di buona qualità, tenendo conto soprattutto la fascia di mercato in cui si andrà a collocare il dispositivo. Per quanto riguarda la batteria, si vocifera possa avere una capacità di 5.000 mAh e supportare la ricarica rapida a 120 W. A chiudere il pacchetto, non dovrebbe mancare all’appello anche la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Il fratello minore Redmi Note 13 Pro dovrebbe condividere gran parte delle specifiche tecniche, tra cui lo schermo AMOLED con refresh rate a 120 Hz e la fotocamera da 200 megapixel. Il SoC in questo caso dovrebbe essere di Qualcomm, per la precisione il tanto apprezzato Snapdragon 7 Gen 2, e la batteria dovrebbe salire di 100 mAH, raggiungendo la capacità nominale di 5.100 mAh.

I nuovi Redmi Note 13 dovrebbero debuttare con il sistema operativo Android 13 e l’interfaccia grafica proprietaria MIUI 14 di Xiaomi. Al lancio dovrebbero essere disponibili nelle tre colorazioni nero, blu e bianco. I prezzi per il mercato europeo trapelati finora parlano di circa 450 euro per il Redmi Note 13 Pro e 500 euro per il Redmi Note 13 Pro+ nella variante da 12 GB di RAM e 512 GB di spazio interno. A tal proposito bisogna tenere comunque in considerazione le tasse, che cambiando da Paese a Paese potrebbero modificare in modo più o meno marcato il costo finale dei nuovi smartphone di casa Xiaomi. Manca ormai molto poco al lancio della nuova serie Redmi Note 13, quindi è lecito aspettarsi dettagli più precisi in merito proprio ai prezzi nel corso dei prossimi giorni o, al massimo, delle prossime settimane.

