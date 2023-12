Stando ad un nuovo report, sarebbero ben 117 i dispositivi di Xiaomi, Redmi e POCO per i quali è in programma il rilascio a breve dell’aggiornamento che porterà HyperOS e ciò a partire da questo mese.

Ricordiamo che Xiaomi ha presentato HyperOS in occasione del lancio della serie Xiaomi 14 ed ha quindi iniziato a testare tale interfaccia per vari update da rilasciare sia per i modelli commercializzati in Cina che per quelli globali.

HyperOS in arrivo su questi Xiaomi, Redmi e POCO

Questi sono i dispositivi Xiaomi per i quali a breve dovrebbe essere rilasciato l’aggiornamento:

Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra e Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 e Xiaomi 12X

Xiaomi 11T e Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11, Xiaomi 11 Ultra e Xiaomi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X, Xiaomi Mi 11X Pro e Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i e Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi 11 Lite 4G, Xiaomi 11 5G NE e Xiaomi 11 LE

Xiaomi 10S

Xiaomi 10, Xiaomi 10 Ultra e Xiaomi 10 Pro

Xiaomi MIX FOLD, Xiaomi MIX FOLD 2 e Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi, Xiaomi Civi 1S, Xiaomi Civi 2 e Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro e Xiaomi Pad 6 Max

Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro 5G e Xiaomi Pad 5 Pro Wi-Fi

Questi sono i device di Redmi per i quali HyperOS è in arrivo:

Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+ e Redmi K40S

Redmi K40 Gaming

Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Ultra e Redmi K50 Gaming

Redmi K50i e Redmi K50 Pro

Redmi K60E, Redmi K60, Redmi K60 Pro e Redmi K60 Ultra

Redmi Note 10 5G e Redmi Note 11 SE

Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T e Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10S e Redmi Note 11 SE India

Redmi 10, Redmi 10 2022, Redmi 10 Prime e Redmi Note 11 4G

Redmi 10 5G e Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11R e Redmi Note 11E

Redmi 10C, Redmi 10 Power e Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11 4G e Redmi Note 11 NFC 4G

Redmi Note 11 5G e Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11S e Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11 Pro 4G e Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro e Redmi Note 11T pro+

Redmi Note 12 4G e Redmi Note 12 4G NFC

Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 13C e Redmi 13C 5G

Redmi Note 12 Turbo e Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Discovery Edition e Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi Note 12R, Redmi Note 12S e Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 4G NFC e Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13R Pro e Redmi Note 13 Pro 5G

Questi, infine, gli smartphone di POCO che a breve dovrebbero ricevere HyperOS:

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X6 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO M6 Pro 5G

POCO M6 5G

POCO M5s

POCO M5

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO C55

POCO C65

