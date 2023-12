Con l’avvicinarsi del nuovo anno quasi ogni giorno trapela qualche nuova indiscrezione sui prossimi smartphone di punta Samsung, i futuri Galaxy S24 sono senza dubbio tra gli smartphone più attesi e chiacchierati dalla community di appassionati del settore, che non vede l’ora di scoprire nel dettaglio cosa il colosso coreano abbia preparato.

Nella giornata di ieri abbiamo visto come sembri che il fratello maggiore della famiglia, Galaxy S24 Ultra, possa avere un display più luminoso di quanto ipotizzato in precedenza, oggi invece diamo uno sguardo ad una serie di informazioni riguardanti diversi aspetti dei dispositivi in questione.

I Galaxy S24 supporteranno gli SMS di emergenza tramite connettività satellitare

Partiamo subito con quella che suona come una sorta di conferma di un’indiscrezione già trapelata in precedenza, nel mese di ottobre avevamo infatti visto come secondo alcune fonti i prossimi Galaxy S24 avrebbero potuto vantare il supporto all’invio di messaggi di testo grazie alla connettività satellitare.

L’immagine che potete vedere qui sopra è stata condivisa dai colleghi di sammobile, si tratta di un presunto screenshot proveniente da un Galaxy S24 grazie al quale possiamo vedere una nuova funzionalità chiamata “SMS di emergenza via satellite”; stando a quanto riportato chiamando i servizi di emergenza in assenza di copertura cellulare, Samsung collegherà il dispositivo ad una rete satellitare in modo da poter inviare un messaggio di emergenza.

Dovrebbe trattarsi quindi di una funzione simile a quella disponibile sui dispositivi Apple, che permette di inviare la propria posizione via SMS alle squadre di soccorso sfruttando la connettività satellitare. La tecnologia 5G NTN sviluppata dall’azienda soddisfa gli standard definiti dal 3GPP (versione 17), offrendo una comunicazione satellitare bidirezionale e potrebbe dunque essere implementata sui prossimi Galaxy S24.

La funzionalità si presume possa essere disponibile sia per i dispositivi con chip Exynos che Snapdragon, anche se inizialmente è plausibile che possa essere limitata solo ad alcuni mercati, per espandersi in seguito nel corso del tempo.

Nuove conferme per il comparto fotografico del prossimo flagship di punta Samsung

Anche in questo caso, considerando la miriade di fughe di notizie viste negli ultimi mesi, abbiamo in buona sostanza già trattato l’argomento; le nuove indiscrezioni si pongono dunque come un’ulteriore “conferma” di quanto già visto nel mese di ottobre, riguardo al comparto fotografico di Samsung Galaxy S24 Ultra.

Sappiamo già come il colosso coreano abbia optato per una sorta di continuità estetica con il design dell’attuale generazione, il fratello maggiore della futura famiglia S24 manterrà infatti invariato il design generale (lo abbiamo visto di recente fianco a fianco con Galaxy S23 Ultra), come quello del comparto fotografico: quest’ultimo, stando alle ultime voci in merito, dovrebbe essere composto da un sensore principale da 200 MP, un sensore ultrawide da 12MP e due teleobiettivi da 10 MP e 50 MP.

I presunti sensori implementati su Galaxy S24 Ultra dovrebbero essere in grado di girare video 8K fluidi con zoom ottico 5x, oltre alla possibilità di utilizzare la modalità ritratto con zoom 5x; inoltre sembra che Samsung stia collaborando con Facebook e Instagram per migliorare la qualità di immagini e video durante la condivisione attraverso queste piattaforme social. Qualora ciò venisse confermato, gli utenti sarebbero in grado di pubblicare direttamente immagini e video HDR sui social network appena menzionati, forse sfruttando delle apposite scorciatoie come già visto in precedenza.

Nuove funzioni AI per i Samsung Galaxy S24

Abbiamo già avuto modo di vedere come sembri che Samsung abbia intenzione di dotare gli smartphone della gamma Galaxy S24 di tutta una serie di funzionalità legate all’intelligenza artificiale, l’azienda sembra aver investito molto in questo frangente e oggi vediamo due possibili nuove funzioni AI.

Stando a quanto condiviso su X (ex Twitter) i Galaxy S24 potrebbero vantare una nuova tipologia di ricerca, sarebbe sufficiente cerchiare qualsiasi cosa in un’immagine per far sì che il telefono reperisca informazioni al riguardo, ma questa non è la più interessante delle informazioni odierne.

Pare infatti che i dispositivi saranno equipaggiati con un nuovo registratore vocale che, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sarà in grado di identificare e taggare fino a dieci persone e convertire le loro voci in testo; si tratterebbe di una funzionalità particolarmente utile per chiunque abbia la necessità di partecipare a svariate lezioni o riunioni.

L’esatto funzionamento della nuova app Voice Recorder non è noto, ma si ipotizza che sia in grado di funzionare senza la necessità di una connessione internet, visto che secondo precedenti indiscrezioni Samsung avrebbe implementato l’intelligenza artificiale direttamente sui dispositivi grazie al modello proprietario Samsung Gauss.

Nel futuro della serie Galaxy potrebbero esserci smartphone più compatti e pieghevoli economici

Concludiamo la carrellata odierna di fughe di notizie parlando del futuro dell’azienda, o meglio del futuro dei dispositivi della serie Galaxy: secondo quanto condiviso sembra che Samsung andrà a modificare il design dei propri smartphone a partire dalla serie Galaxy S26; inoltre, l’azienda potrebbe aver intenzione di lanciare in futuro uno smartphone di fascia alta (un Galaxy S Ultra forse, ma si vocifera anche riguardo alla serie FE) dalle dimensioni molto più compatte, con lo scopo di offrire una valida alternativa ai prodotti del colosso di Cupertino.

Passando invece agli smartphone pieghevoli, sembra che la società abbia in cantiere due prototipi per un Galaxy Fold economico, uno di questi modelli non avrebbe uno schermo esterno, mentre l’altro avrebbe un display cover molto piccolo; un possibile smartphone pieghevole economico potrebbe vedere la luce in seguito alla commercializzazione di Galaxy Z Fold6, ma si ipotizza al contempo che questo possa segnare la fine della serie Z Flip, nonostante le interessanti vendite fatte registrare dalla gamma in questione.

Potrebbe interessarti anche: Samsung ha molta fiducia nei suoi Galaxy S24 e punta in alto con le vendite