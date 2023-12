Samsung si aspetta grandi cose dai suoi prossimi flagship: la serie Galaxy S23 ha avuto un buon successo, con Galaxy S23 Ultra nelle parti alte delle classifiche per diversi mesi, ma con Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra la casa sud-coreana punta ancora più in alto in termini di vendite.

Samsung punta a superare i 35 milioni di Galaxy S24 venduti

In base ai dati, le vendite complessive della serie Samsung Galaxy S23 si attestano oltre la soglia dei 25 milioni, ma il produttore pensa che con i successori andrà ancora meglio. Secondo un report proveniente dalla Corea del Sud, la casa di Seoul punterebbe a raggiungere almeno 35,2 milioni di unità vendute entro la fine del prossimo anno. Samsung si aspetta di vendere 13,5 milioni di Galaxy S24, 5,8 milioni di Galaxy S24+ e quasi 16 milioni di Galaxy S24 Ultra.

Ancora una volta il modello preferito dagli utenti potrebbe essere il più completo e naturalmente il più costoso. Per l’azienda, il nuovo comparto fotografico di Samsung Galaxy S24 Ultra, unito alle altre novità che ci aspettano sulla nuova gamma (comprese quelle della One UI 6.1 e quelle legate all’intelligenza artificiale) spingerà gli utenti all’acquisto. A bordo del modello di punta dovrebbe infatti trovare posto una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung ISOCELL HP2SX da 200 MP (con pixel da 0,6μm e obiettivo firmato Samsung Electronics e Samsung Electro-Mechanics), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (con obiettivo fornito da Sunny Optical), teleobiettivo da 10 MP con zoom 3x (con obiettivo fornito da Namuga) e teleobiettivo da 50 MP con zoom 5x (con obiettivo fornito da Sunny Optical); la fotocamera anteriore dovrebbero essere da 12 MP e firmata MCNEX e Namuga.

Il cuore di Galaxy S24 Ultra dovrebbe essere costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy in tutti i mercati, mentre Galaxy S24 e Galaxy S24+ dovrebbero arrivare da noi con SoC Exynos 2400. Il modello Ultra dovrebbe essere l’unico a offrire un frame in titanio. Naturalmente, rispetto alla precedente generazione ci saranno miglioramenti su tutta la linea, con una maggiore qualità per quanto riguarda il display, le funzionalità IA, le prestazioni e l’efficienza energetica. Ci aspettano batterie da 4000 mAh (Galaxy S24), 4900 mAh (Galaxy S24+) e 5000 mAh (Galaxy S24 Ultra).

La serie Samsung Galaxy S24 dovrebbe essere presentata tra poche settimane: le indiscrezioni puntano addirittura sul 17 gennaio 2024, con un evento in California per “sfidare” Apple e i suoi iPhone. Ce la farà Samsung a superare la serie Galaxy S23 in termini di vendite, tagliando il traguardo di 35 milioni di unità ? Lo sapremo soltanto con il passare dei mesi.

In copertina la serie Samsung Galaxy S23

