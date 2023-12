Torniamo a parlare dei prossimi fiori all’occhiello del colosso coreano, i Samsung Galaxy S24, protagonisti nelle ultime settimane di una serie di indiscrezioni e leak che stanno delineando quelli che saranno i top di gamma dell’azienda per il 2024.

Della nuova gamma di dispositivi, che come i predecessori degli ultimi anni arriverà in tre versioni distinte, si sta parlando in lungo e in largo nelle ultime settimane: abbiamo avuto modo di vedere i primi mockup, mentre il top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra si è addirittura mostrato nelle prime immagini dal vivo.

Se le indiscrezioni degli scorsi giorni saranno confermate, anche quest’anno Samsung avrebbe intenzione di anticipare la data di presentazione dei nuovi smartphone, che secondo i rumor pare essere stata fissata per il giorno 17 gennaio 2024 con il consueto evento Galaxy Unpacked.

Quest’oggi, invece, grazie al portale WindowsReport abbiamo modo di dare uno sguardo più dettagliato ad alcuni render di Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra, compresi alcuni dettagli sulle colorazioni disponibili, le specifiche tecniche di tutti e tre i modelli e alcune informazioni sulle funzionalità che saranno gestite dall’intelligenza artificiale.

Immagini e specifiche di Samsung Galaxy S24 Ultra

La prima vera novità di Samsung Galaxy S24 Ultra è l’adozione di uno schermo piatto da 6,8 pollici, dopo una serie di dispositivi che, nel corso degli anni, hanno cercato di diminuire sempre di più la curvatura del display. Come per Galaxy S23 Ultra, anche il display del top di gamma del 2024 supporterà un refresh rate adattivo fino a 120 Hz.

All’interno invece il cuore pulsante dovrebbe essere il nuovo processore di Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 (probabilmente in una versione rivisitata for Galaxy), che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere in grado di offrire performance grafiche di altissimo livello nei giochi di fascia alta, con un probabile supporto al ray tracing.

L’autonomia, garantita da una batteria da 5000 mAh, dovrebbe garantire risultati ancora più soddisfacenti rispetto a Samsung Galaxy S23 Ultra grazie ad un miglioramento del sistema di raffreddamento, con una camera a vapore 1,9 volte più grande rispetto al modello di quest’anno. Nella parte posteriore, invece, troveranno alloggio 5 fotocamere, tra cui un nuovo teleobiettivo da 50 megapixel in grado di garantire uno zoom ottico fino a 5x.

Per quanto riguarda le colorazioni, infine, Samsung Galaxy S24 Ultra manterrà le stesse tonalità del precedente modello, ad eccezione della colorazione gialla che andrà a sostituire quella verde. I nomi ufficiosi delle colorazioni sono Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet e Titanium Yellow: la scelta del nome Titanium dovrebbe essere prerogativa del modello Ultra, che utilizzerà il titanio per la cornice, a differenza dei modelli più economici che punteranno sull’alluminio.

Nel dettaglio, queste le specifiche tecniche non ancora confermate di Samsung Galaxy S24 Ultra:

Display : 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz

: 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Memorie : 12 GB di memoria RAM, 256 GB/512 GB/1 TB di spazio di archiviazione

: 12 GB di memoria RAM, 256 GB/512 GB/1 TB di spazio di archiviazione Batteria : 5000 mAh con supporto al Super Fast Charging 2.0 e Fast Wireless Charging 2.0

: 5000 mAh con supporto al Super Fast Charging 2.0 e Fast Wireless Charging 2.0 Fotocamere posteriori : 12 megapixel ultragrandangolare + 200 megapixel principale + 10 megapixel teleobiettivo 3x + 50 megapixel teleobiettivo 5x

: 12 megapixel ultragrandangolare + 200 megapixel principale + 10 megapixel teleobiettivo 3x + 50 megapixel teleobiettivo 5x Fotocamera anteriore : 12 megapixel Dual Pixel AF

: 12 megapixel Dual Pixel AF Connettività : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, Ultra Wide Band

: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, Ultra Wide Band Materiali: Corning Gorilla Armor e Titanio

Immagini e specifiche di Samsung Galaxy S24 e S24+

I modelli più economici della gamma, Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24+ condivideranno tra loro la maggior parte delle specifiche tecniche, ad eccezione della batteria e delle dimensioni del display. Il più piccolo dei due dovrebbe essere dotato di un display da 6,2 pollici FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz, mentre il modello più grande dovrebbe contare su un pannello più ampio da 6,7 pollici e risoluzione QHD+.

Stando a WindowsReport anche il processore sarà differente: Samsung Galaxy S24 monterà infatti il chip proprietario Exynos 2400, mentre il modello Plus condividerà lo stesso Snapdragon 8 Gen 3 del modello Ultra. Resta da vedere se Samsung deciderà di optare per alcune differenze tra i vari mercati, o se seguirà la strada intrapresa già con la serie Galaxy S23.

Le colorazioni di Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ saranno le stesse del modello top di gamma, ma con una nomenclatura differente che abbandona la sigla Titanium: nello specifico abbiamo Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow. Anche per questi modelli vedremo un sistema di raffreddamento migliorato, fino a 1.5 volte più grande per Galaxy S24 rispetto a Galaxy S23, e fino a 1.6 volte più grande per Galaxy S24+.

Queste le presunte specifiche tecniche complete di Samsung Galaxy S24:

Display : 6,2 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz

: 6,2 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz Processore : Samsung Exynos 2400

: Samsung Exynos 2400 Memorie : 8 GB di memoria RAM, 128 GB/256 GB/512 GB di spazio di archiviazione

: 8 GB di memoria RAM, 128 GB/256 GB/512 GB di spazio di archiviazione Batteria : 4000 mAh con supporto al Super Fast Charging

: 4000 mAh con supporto al Super Fast Charging Fotocamere posteriori : 12 megapixel ultragrandangolare + 50 megapixel principale + 10 megapixel teleobiettivo 3x

: 12 megapixel ultragrandangolare + 50 megapixel principale + 10 megapixel teleobiettivo 3x Fotocamera anteriore : 12 megapixel

: 12 megapixel Connettività : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E

Mentre queste sono le presunte specifiche tecniche di Samsung Galaxy S24+:

Display : 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz

: 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Memorie : 12 GB di memoria RAM, 256 GB/512 GB di spazio di archiviazione

: 12 GB di memoria RAM, 256 GB/512 GB di spazio di archiviazione Batteria : 4900 mAh con supporto al Super Fast Charging 2.0

: 4900 mAh con supporto al Super Fast Charging 2.0 Fotocamere posteriori : 12 megapixel ultragrandangolare + 50 megapixel principale + 10 megapixel teleobiettivo 3x

: 12 megapixel ultragrandangolare + 50 megapixel principale + 10 megapixel teleobiettivo 3x Fotocamera anteriore : 12 megapixel

: 12 megapixel Connettività : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 (non confermato)

Le funzionalità di intelligenza artificiale

In un contesto tecnologico in cui i miglioramenti hardware sono quasi impercettibili da un anno all’altro, la battaglia principale per far emergere un dispositivo piuttosto che un altro nel 2024 verterà tutta sull’adozione dell’intelligenza artificiale. Google ha già spianato il terreno con il lancio dei suoi Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, e i nuovi Galaxy S24 seguiranno questa tendenza.

Secondo le indiscrezioni, infatti, l’intelligenza artificiale su Samsung Galaxy S24 verrà utilizzata per una serie di app e funzionalità . Pare che i nuovi modelli potranno tradurre le app di messaggistica in tempo reale, con un supporto a oltre una dozzina di lingue. Aspetto da non sottovalutare è ovviamente anche il comparto fotografico, con l’introduzione di un’intelligenza artificiale generativa in grado di aiutare l’utente a modificare e migliorare le fotografie.

Ultimo ma non meno importante, l’intelligenza artificiale verrà utilizzata anche per migliorare la ricerca: i nuovi Samsung Galaxy S24 saranno in grado di evidenziare qualunque oggetto in un’immagine e ottenere informazioni aggiuntive in tempo reale.

Queste sono solo alcune delle funzionalità introdotte da Samsung sui suoi nuovi top di gamma e ci aspettiamo di vederne altre durante il Galaxy Unpacked di gennaio. Manca ancora poco più di un mese e mezzo per la presentazione ufficiale, ma possiamo metterci comodi perché nelle prossime settimane verremo sicuramente inondati di ulteriori informazioni e conferme.