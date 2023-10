Continua a crescere l’attesa per il lancio del Samsung Galaxy S24 Ultra, il top di gamma della serie Galaxy S24 che dovrebbe debuttare il prossimo anno con diverse novità interessanti, in particolare per il comparto fotografico.

In questi ultimi mesi sono trapelate varie indiscrezioni sulle specifiche tecniche delle fotocamere del futuro smartphone Android di punta di Samsung, voci che pare abbiano trovato conferma in un recente leak piuttosto dettagliato.

Il comparto fotografico del Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe riservare alcune novità

Partiamo dal sensore principale: sarà ancora una volta da 200 megapixel, proprio come visto su S22 Ultra e S23 Ultra. Tuttavia, rispetto a questi ultimi modelli, il sensore del Galaxy S24 Ultra dovrebbe essere leggermente migliorato. Si parla nello specifico del Samsung ISOCELL HP2SX con pixel da 0,6μm, capace di scattare foto molto definite anche in condizioni di scarsa luminosità.

Oltre al classico sensore principale ad altissima risoluzione, ci saranno altre tre fotocamere posteriori. Nello specifico, si tratta di un ultra-grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo 3x da 10 megapixel e un teleobiettivo 5x da 50 megapixel. Rispetto all’attuale top di gamma S23 Ultra, salta all’occhio l’assenza di un teleobiettivo 10x da 10 megapixel.

Una scelta piuttosto intrigante da parte di Samsung, che potrebbe puntare a ottenere comunque un effetto zoom 10x di qualità dalla fotocamera 5x da 50 megapixel. Grazie ad algoritmi software avanzati, l’azienda coreana potrebbe simulare un livello di ingrandimento paragonabile al 10x ottico offerto dal teleobiettivo dedicato montato sul modello precedente. Staremo a vedere se questa strategia risulterà vincente o farà rimpiangere la mancanza di uno zoom ottico 10x dedicato.

Ulteriore new entry nel comparto fotografico del Galaxy S24 Ultra sarà un autofocus laser. Questa tecnologia consente di mettere rapidamente a fuoco il soggetto inquadrato, e risulta particolarmente utile in condizioni di scarsa luminosità. Si tratta di una caratteristica già vista su alcuni top di gamma di altri brand e che finalmente arriverà anche su un modello di punta di casa Samsung.

Non solo novità hardware: Samsung punta molto anche sul software

Ma le novità non si esauriscono qui. Oltre all’hardware fotografico, il produttore coreano sta lavorando anche per introdurre nuove funzionalità software capaci di sfruttare al massimo le potenzialità delle fotocamere integrate.

In particolare, alcune anticipazioni parlano della tecnologia Zoom Anyplace, mostrata di recente da Samsung e che dovrebbe debuttare proprio sul Galaxy S24 Ultra. Di cosa si tratta? In sostanza, consente di registrare un video 4K a schermo intero e, contemporaneamente, un altro video 4K ingrandito su un’area specifica inquadrata dalla fotocamera.

Questa caratteristica permetterebbe riprese più creative, con la possibilità di ottenere più livelli di zoom simultanei durante la registrazione, un po’ come avere a disposizione diverse telecamere contemporaneamente. Una funzione potenzialmente molto interessante per vlogger e videomaker.

Anche l’elaborazione delle immagini a risoluzione massima da 200 megapixel potrebbe essere velocizzata grazie alla tecnologia E2E AI Remosaic annunciata di recente da Samsung. In pratica, un algoritmo di intelligenza artificiale dovrebbe ridurre i tempi di elaborazione degli scatti a 200 megapixel (circa 1 secondo su S23 Ultra). Ciò permetterebbe di sfruttare la piena risoluzione anche per foto di soggetti in rapido movimento, oltre che per paesaggi e foto statiche.

Insomma, il Galaxy S24 Ultra si preannuncia come un vero camera phone all’avanguardia, pronto a stupire soprattutto gli appassionati di fotografia mobile. Per scoprire se le promesse verranno mantenute, non resta che attendere la presentazione ufficiale della serie Galaxy S24 del prossimo anno. Ma le premesse per un nuovo smartphone di riferimento nel panorama Android ci sono tutte.

