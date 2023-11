Anche per il colosso coreano è finalmente giunto il momento di unirsi ai vari altri attori attualmente impegnati nel campo dell’intelligenza artificiale, la società ha infatti presentato Samsung Gauss, ovvero il proprio modello di intelligenza artificiale generativa in occasione dell’evento Samsung AI Forum 2023 tenutosi presso il campus di ricerca e sviluppo dell’azienda (Samsung Advanced Institute of Technology) a Seul, in Corea del Sud.

Il nuovo, nonché primo modello di intelligenza artificiale generativa dell’azienda prende il suo nome dal matematico Carl Friedrich Gauss, colui che stabilì la teoria della distribuzione normale (gaussiana), principio fondamentale su cui si basano le tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Scopriamo insieme qualche dettaglio.

Samsung Gauss è il modello di intelligenza artificiale dell’azienda che potrebbe vedere la luce sui Galaxy S24

Anche Samsung dunque ha finalmente annunciato il proprio modello di intelligenza artificiale generativa proprietario, Samsung Gauss è stato sviluppato internamente dalla divisione Samsung Research dell’azienda e si compone di tre principali parti:

Samsung Gauss Language è un modello in grado di comprendere il linguaggio umano e generare risposte, il suo scopo sarà quello di aiutare gli utenti ad aumentare la propria produttività fornendo supporto nella scrittura di email, nella modifica e nel riepilogo di documenti, nella traduzione di varie lingue e nella scrittura in generale. È in grado di funzionare sia su server cloud che su dispositivi endpoint (telefoni, tablet e PC).

è un modello in grado di comprendere il linguaggio umano e generare risposte, il suo scopo sarà quello di aiutare gli utenti ad aumentare la propria produttività fornendo supporto nella scrittura di email, nella modifica e nel riepilogo di documenti, nella traduzione di varie lingue e nella scrittura in generale. È in grado di funzionare sia su server cloud che su dispositivi endpoint (telefoni, tablet e PC). Samsung Gauss Code è, come suggerisce il nome, un modello specializzato in linguaggi di codice, sarà utilizzato come strumento di sviluppo software semplice e veloce grazie ad un’interfaccia interattiva e ad un assistente di codice chiamato “code.i”. Supporta inoltre la descrizione del codice e la generazione di casi di test.

è, come suggerisce il nome, un modello specializzato in linguaggi di codice, sarà utilizzato come strumento di sviluppo software semplice e veloce grazie ad un’interfaccia interattiva e ad un assistente di codice chiamato “code.i”. Supporta inoltre la descrizione del codice e la generazione di casi di test. Samsung Gauss Image è un modello che si occupa della creazione e della modifica delle immagini, è in grado di cambiare lo stile di un’immagine, convertire immagini a bassa risoluzione in immagini ad alta risoluzione e aggiungere elementi a un’immagine esistente. È al contempo in grado, come altri strumenti simili già in circolazione, di creare immagini completamente nuove semplicemente attraverso una piccola descrizione testuale.

Attualmente Samsung Gauss viene utilizzato internamente dai dipendenti dell’azienda ma dovrebbe divenire disponibile anche per gli utenti da gennaio, visto che dovrebbe essere implementato nei futuri smartphone di punta Galaxy S24.

Tutti i modelli di intelligenza artificiale generativa sopra elencati sono in grado di funzionare interamente sul dispositivo, così da proteggere le informazioni private degli utenti; l’azienda ha al contempo costituito un AI Red Team che si basa sui principi dell’etica dell’IA, lo scopo del team è quello di controllare le questioni relative ala privacy e alla sicurezza, partendo dalla raccolta dei dati fino alla generazione dei risultati.

