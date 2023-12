Manca poco più di un mese all’evento fissato dal colosso coreano per la presentazione ufficiale degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24, negli ultimi tempi i dispositivi in questione sono stati protagonisti di diverse indiscrezioni, grazie alle quali ci siamo potuti fare un’idea più precisa di ciò che Samsung ha in serbo per gli utenti della propria community.

Di recente, a titolo di esempio, abbiamo potuto vedere alcune immagini dal vivo del fratello maggiore della famiglia, Galaxy S24 Ultra, messo fianco a fianco con l’attuale flagship dell’azienda; così come abbiamo visto una serie di render, specifiche e dettagli sull’implementazione dell’intelligenza artificiale.

Oggi grazie alle ultime indiscrezioni condivise in rete, ci concentriamo su un aspetto che a volte passa in secondo piano quando si guarda la scheda tecnica di uno smartphone, ma che riveste una notevole importanza considerando che è la componente principale grazie alla quale un utente interagisce con il proprio dispositivo: il display.

Il display di Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe essere più luminoso del previsto

Le ultime indiscrezioni condivise su X (ex Twitter) riguardano il prossimo smartphone di punta dell’azienda coreana e, più nello specifico, il suo display: non è la prima volta che trapelano informazioni circa questa componente, a fine settembre infatti avevamo già visto come si vociferasse che Galaxy S24 Ultra avrebbe potuto vantare un display con luminosità di picco di 2.500 nit, la stessa in realtà per tutti e tre i dispositivi della famiglia (almeno stando alla fuga di notizie in questione).

Oggi invece apprendiamo che il valore in questione potrebbe essere anche più alto, pare infatti che il fratello maggiore della gamma di smartphone in questione possa vantare un display in grado di raggiungere i 2.600 nit di luminosità massima, quindi ben 100 nit in più rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. Come ormai sappiamo, qualora questo valore fosse confermato, sarebbe raggiunto solo in particolari condizioni (per esempio la riproduzione di un contenuto HDR) e solo per alcuni secondi.

Giusto per fare un confronto, i dispositivi dell’attuale linea di punta di Samsung sono in grado di raggiungere una luminosità massima di 1.750 nit, si tratterebbe dunque di un bel salto in avanti per Galaxy S24 Ultra; ma non è tutto, se il dispositivo fosse realmente in grado di raggiungere questo valore, si tratterebbe dello smartphone con il display più luminoso sul mercato, superiore a quello di iPhone 15 Pro (2.000 nit) e Google Pixel 8 Pro (2.400 nit).

Insomma, non ci resta che pazientare ancora un po’ prima di scoprire cosa il colosso coreano abbia preparato per i propri utenti.

