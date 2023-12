La serie Galaxy S24 di Samsung si avvia spedita verso la presentazione ufficiale e l’intensificarsi dei leak è il chiaro segnale di come al prossimo Galaxy Unpacked non manchi poi molto: quest’oggi vi riportiamo alcune foto dal vivo del prossimo modello di punta Samsung Galaxy S24 Ultra, ritratto insieme al suo apprezzatissimo predecessore Samsung Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra: dettagli del design nelle foto dal vivo

Pochi giorni addietro, abbiamo appreso che — salvo ribaltoni — Samsung presenterà i suoi prossimi flagship già nel mese di gennaio 2024 — un report individua nel 17 gennaio 2024 la data da cerchiare in rosso e in San Jose (California) la città scelta dal produttore per l’evento —, con un mese di anticipo rispetto alla sua abituale timeline. Insomma, dando per buona questa voce, sarebbero già poche le settimane mancanti al lancio dei tre nuovi smartphone premium griffati Samsung.

Il design della gamma Samsung Galaxy S24 non è esattamente un mistero: sono già diversi i leak ricchi di immagini che vi abbiamo riportato e in questo articolo di pochi giorni fa abbiamo messo insieme anche tutte le informazioni utili sui tre modelli. Come ormai avrete capito, la prossima generazione non porterà rivoluzioni dal punto di vista estetico, muovendosi piuttosto nel segno della continuità , con giusto qualche ritocco che sa di affinamento. Dovrebbe essere, invece, la gamma Samsung Galaxy S25 quella del cambiamento. Tornando al futuro più prossimo, quest’oggi abbiamo tra le mani qualcosa di diverso: tre foto dal vivo dell’inedito Samsung Galaxy S24 Ultra, che ne fanno risaltare alcuni dettagli estetici mettendolo a confronto con Samsung Galaxy S23 Ultra (che, col resto della serie, è appena uscito dalla top 10 dei modelli più venduti).

Nelle foto visibili qui sotto non si riesce a scorgere il design dello smartphone nella sua interezza, quanto piuttosto alcuni particolari che lo differenzieranno dal modello precedente. Partendo dalla premessa che il vecchio Samsung Galaxy S23 Ultra è quello di colore nero, si può subito evidenziare come il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra presenti due fori per i microfoni sul lato superiore anziché uno e come sul lato inferiore sia stato rivisitato il design dello speaker di sistema — una feritoia unica invece di tanti piccoli fori — e appiattita l’estremità della S Pen (una scelta che potrebbe renderla più scomoda da estrarre). Spostandoci sul lato, sappiamo che il frame sarà in lega di titanio e dalla foto possiamo notare come la curvatura dei bordi del display sia meno accentuata e come i tasti del volume e di accensione siano leggermente più grandi. Date un’occhiata.

Samsung Galaxy S24 Ultra: probabili specifiche tecniche

Venendo alla battute finali, il frame in titanio andrà giudicato per le sensazioni offerte dal vivo, visto che dalle foto è impossibile apprezzarne la differenza. La fonte delle immagini fa anche un sintetico riepilogo della capacità della batteria e dei numeri del comparto fotografico del nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra, che di fatto riprendono quanto leggibile nella scheda tecnica del modello precedente. Del resto, abbiamo già avuto modo di capire che i Galaxy S24 aggiorneranno la dotazione tecnica dei predecessori senza stravolgerla.

Di seguito trovate le probabili specifiche principali di Samsung Galaxy S24 Ultra (di cui potete già scaricare gli sfondi):

Display : 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz

: 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Memorie : 12 GB di memoria RAM, 256 GB/512 GB/1 TB di spazio di archiviazione

: 12 GB di memoria RAM, 256 GB/512 GB/1 TB di spazio di archiviazione Batteria : 5000 mAh con supporto al Super Fast Charging 2.0 e Fast Wireless Charging 2.0

: 5000 mAh con supporto al Super Fast Charging 2.0 e Fast Wireless Charging 2.0 Fotocamere posteriori : 12 megapixel ultragrandangolare + 200 megapixel principale + 10 megapixel teleobiettivo 3x + 50 megapixel teleobiettivo 5x

: 12 megapixel ultragrandangolare + 200 megapixel principale + 10 megapixel teleobiettivo 3x + 50 megapixel teleobiettivo 5x Fotocamera anteriore : 12 megapixel Dual Pixel AF

: 12 megapixel Dual Pixel AF Connettività : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, Ultra Wide Band

: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, Ultra Wide Band Materiali: Corning Gorilla Armor e Titanio

