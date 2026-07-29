Erano anni che si attendeva questa possibilità. Ora, finalmente, Google ha aggiornato Find Hub permettendo di rimuovere i vecchi dispositivi. Così, per farlo, non bisognerà più passare per soluzioni articolate per nascondere o eliminare un device dal servizio di Google (nato come Find My Device e rinominato nel maggio 2025) che raccoglie in un unico posto la mappa e gli strumenti per rintracciare, far squillare, bloccare o resettare da remoto i dispositivi collegati al proprio account Google (oltre a mostrare la posizione di amici e familiari che hanno scelto di condividerla). Fino a oggi l’elenco dei device teneva traccia di tutto quello che era stato associato all’account, senza offrire un modo diretto per eliminare cuffie e auricolari. Ora, dopo aver introdotto le notifiche sulla posizione e aver rivisto le opzioni di tracciamento della rete, Google è intervenuta proprio sulla gestione di questi dispositivi collegati a Find Hub.

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La nuova opzione per rimuovere i dispositivi

Chiunque utilizzi Find Hub sa che cuffie e auricolari aggiunto al servizio resta nell’elenco, senza possibilità di essere rimosso. La soluzione a questo fastidio sembra essere arrivata. Come segnalato da un utente su Reddit, è comparsa nell’app una nuova voce denominata “Rimuovi da Find Hub”, che consente di eliminare in autonomia i dispositivi non più necessari. Una funzione semplice ma molto attesa, che permette finalmente di fare pulizia nella lista senza dover convivere con voci ormai inutili.

La funzione era così attesa che chi l’ha già ricevuta l’ha accolta in modo molto positivo. Al momento non è chiaro quanti utenti abbiano già accesso alla nuova funzione, segno che il rilascio sta procedendo in modo graduale, come già accaduto in passato per altre funzioni di Find Hub. Considerando il ritmo con cui Google sta intervenendo sull’app nelle ultime settimane, è probabile che nelle prossime settimane Google introduca ulteriori miglioramenti a Find Hub.