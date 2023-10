Un dirigente Samsung ha suggerito che la serie Galaxy S24 supporterà la connettività satellitare bidirezionale per le situazioni di emergenza.

Nel frattempo un rivenditore ha fatto trapelare la confezione di Redmi 13C, rivelando varie informazioni su questo smartphone.

Samsung Galaxy S24 probabilmente offrirà connettività satellitare

Il CEO della divisione System LSI di Samsung ha confermato che la società supporterà la connettività satellitare per i servizi di emergenza a partire dal prossimo anno.

Probabilmente significa che Samsung Galaxy S24 offrirà questa funzionalità, tuttavia non è chiaro se sarà disponibile su tutti gli smartphone della gamma o se sarà limitata al modello Galaxy S24 Ultra.

Con la connettività satellitare bidirezionale gli utenti sarebbero in grado di inviare e ricevere messaggi sulla loro posizione in caso di emergenza, anche quando si trovano in un’area remota dove non c’è disponibilità di una rete cellulare.

Redmi 13C appare nelle prime foto

Le foto di Redmi 13C pubblicate da un rivenditore mostrano che l’azienda sta optando per un nuovissimo design della confezione con accenti di colore rosso e bianco, almeno per la versione 4G.

La confezione conferma che il dispositivo sfoggerà un display da 6,71 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, inoltre lo smartphone può essere visto nelle opzioni di colore Nero e Verde.

Nella parte posteriore del dispositivo spiccano due grandi anelli circolari che ospitano i sensori della tripla fotocamera e un flash LED. Accanto al modulo si notano il logo Redmi e la dicitura “50 MP”.

Redmi 13C presenta un design squadrato con bordi arrotondati, in linea con i render trapelati il mese scorso e in una delle immagini si vede anche l’adattatore di ricarica.

La fonte rivela anche alcune presunte specifiche chiave di Redmi 13C. La versione 4G sarebbe animata dal SoC MediaTek Helio G85 e le opzioni di memoria disponibili sarebbero tre: 4 GB di RAM con 128 GB di archiviazione, 6 GB con 128 GB e 8 GB con 256 GB.

Redmi dovrebbe offrire la MIUI 14 basata su Android 13 ed essere alimentato da una batteria da 5.000 mAh, inoltre dovrebbe includere un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Secondo le indiscrezioni Redmi 13C verrà rinominato come POCO C65 a livello globale.

