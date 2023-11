Con il passare del tempo si avvicina sempre più il momento atteso da diversi fan appartenenti alla community del colosso coreano, la presentazione ufficiale dei futuri Samsung Galaxy S24 è a circa un paio di mesi di distanza e, a causa dei numerosi rumor trapelati, potrebbe non riservare poi così tante sorprese.

Di recente, tanto per fare qualche esempio, abbiamo avuto modo di avere alcune conferme sul design generale dei prossimi flagship del brand (grazie ad una serie di mockup), così come sulle presunte caratteristiche tecniche del fratello minore della famiglia; oltre a qualche modifica lato hardware però, sappiamo che Samsung punterà molto sul software con i futuri smartphone di punta, non solo per quel che concerne l’implementazione dell’intelligenza artificiale grazie al nuovo modello proprietario Samsung Gauss. Oggi infatti scopriamo insieme quella che potrebbe essere una futura nuova funzionalità software.

Samsung e Instagram insieme per portare una nuova scorciatoia sulla lockscreen dei Galaxy S24

Al giorno d’oggi, volenti o nolenti, i social network rivestono una grande importanza nel settore tecnologico, si tratta di software utilizzati dalla maggioranza degli utenti e i produttori di smartphone questo lo sanno bene. Samsung ovviamente non fa eccezione e sembra dunque aver deciso di implementare una più profonda integrazione dei social media nei prossimi smartphone di punta, in arrivo a gennaio del prossimo anno.

Stando a quanto condiviso dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi su X (ex Twitter) sembra che l’azienda stia collaborando con Instagram per portare una novità sulla lockscreen dei prossimi Galaxy S24: nello specifico pare che la società abbia intenzione di integrare il popolare social network nella schermata di blocco dei futuri smartphone di fascia alta, dando così agli utenti la possibilità di accedere alla modalità fotocamera di Instagram direttamente dalla schermata di blocco dei Galaxy S24.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, i prossimi Galaxy S24 potrebbero avere un’apposita opzione nel menu Impostazioni, che consentirà agli utenti di impostare la modalità Fotocamera Instagram come una delle scorciatoie della schermata di blocco del telefono. Il menù a comparsa dovrebbe presentarsi all’utente la prima volta che viene aperta l’app di Instagram, dando la possibilità di scegliere se provare la nuova funzione o meno.

Lo sviluppatore citato in precedenza ha scovato questi indizi nel codice dell’app Instagram, indizi che potrebbero far presagire future ulteriori integrazioni e funzionalità dei Galaxy S24 con il noto social network; qualora mancassero successive indiscrezioni in merito, bisognerà attendere gennaio per scoprire qualcosa in più.

In copertina gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23

