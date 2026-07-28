Torniamo ad occuparci di Google Orologio, l’app predefinita per sveglie, timer e cronometro degli smartphone Pixel e di molti altri dispositivi Android, perché è iniziato il rollout di una novità.

Google non ha rilasciato nuove versioni dell’app dopo quella distribuita a partire da metà luglio ma, nonostante ciò, sta arricchendo (lato server) l’app della capacità di sfruttare gli aggiornamenti in tempo reale di Android 16 (e versioni successive) per timer e cronometri. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google Orologio “sposa” gli aggiornamenti in tempo reale

Sono passate un paio di settimane da quando Google ha avviato la distribuzione della versione 9.0 dell’app Google Orologio: nonostante la progressione numerica configurasse la più recente versione dell’app come major update, in realtà all’atto pratico non sono arrivate novità tangibili (se non la possibilità di posticipare le sveglie con i tasti del volume). Per tornare all’ultimo aggiornamento importante dell’app dobbiamo riavvolgere il nastro fino a marzo.

Tornando al presente, pare che il colosso di Mountain View abbia avviato il rollout lato server di una importante novità per l’app, in fase di distribuzione proprio per coloro che eseguono la versione 9.0 sopra-citata (quindi senza nuove versioni dell’app).

Stando a quanto riportato dai colleghi di Android Authority, Google Orologio ha guadagnato la capacità di sfruttare gli aggiornamenti in tempo reale, una delle principali novità introdotte da Big G con Android 16 (che è stata poi potenziata con Android 17).

Nello specifico, pare che l’app abbia iniziato a proporre agli utenti aggiornamenti in tempo reale quando sono attivi timer o cronometri. In precedenza (e ancora ora in molti casi) gli utenti visualizzavano una semplice icona di notifica nella barra di stato; adesso, invece, è presente il tipico “chip” dell’aggiornamento in tempo reale che può essere “tappato” per espandere la notifica.

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Aggiornamenti in tempo reale anche sul display sempre attivo

Gli aggiornamenti in tempo reale per timer e cronometri di Google Orologio non sono limitati alla situazione in cui lo smartphone è sbloccato: essi compaiono anche nella schermata di blocco e sul display sempre attivo.

Specie sul display sempre attivo si tratta di un netto passo in avanti rispetto alla situazione precedente, dato che i timer e i cronometri davano l’impressione di essere “bloccati” anche se tutto scorreva come previsto; adesso, invece, il tempo scorre in tempo reale anche sul display sempre attivo.

Questa novità, che come anticipato è in rollout lato server con la versione 9.0 di Google Orologio, dovrebbe essere compatibile con tutti i dispositivi Android che eseguono almeno Android 17 ma non abbiamo ancora certezze (dato che il rollout è iniziato da poco); il nuovo modello “Metric Style” per gli aggiornamenti in tempo reale è stato annunciato da Google durante il Google I/O 2026.

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Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Orologio su un qualsiasi smartphone Android, sarà sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite una pressione sul badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa“, nel caso in cui non abbiate ancora installato l’app, o su “Aggiorna”, qualora per voi fosse disponibile un aggiornamento.