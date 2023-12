Google ha rilasciato nella serata di ieri il Feature Drop di dicembre per i Pixel compatibili, che ha portato Android 14 QPR1. Durante la fase beta di quest’ultima versione abbiamo già avuto modo di scoprire le novità riguardanti il meteo e l’app Orologio, e in queste ore la casa di Mountain View ha pubblicato sul Google Play Store l’app Meteo per i Pixel.

L’app Meteo per i Pixel arriva sul Google Play Store

Nei mesi scorsi abbiamo visto l’integrazione del servizio meteo a livello di sistema, disponibile esclusivamente per gli utenti in possesso di un Google Pixel 8 o Pixel 8 Pro e per gli utenti con la beta di Android 14 QPR1. Google Orologio ha guadagnato da qualche tempo il servizio meteo all’interno dell’app, pensato per mostrare le condizioni attuali del luogo in cui ci troviamo, oltre alle temperature massime e minime della giornata. In più risulta possibile configurare una sveglia che mostra le previsioni del tempo e fornisce una panoramica delle condizioni meteo della giornata. Vi rinfreschiamo la memoria con la seguente immagine.

In queste ore, in concomitanza con il rilascio del nuovo Feature Drop di Android 14, Google ha pubblicato sul Play Store l’app Meteo integrata e personalizzata per i Pixel. In questo modo la casa di Mountain View sarà in grado di aggiornare il servizio in modo più semplice e rapido sui Google Pixel compatibili. L’app dovrebbe risultare disponibile sul Play Store per tutti gli smartphone della gamma Pixel più recenti, compresi ovviamente Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Per dare un’occhiata o verificare di disporre della più recente versione dell’app Meteo in questione, potete seguire il badge qui in basso. Se possedete uno smartphone di altri marchi, dovreste visualizzare il messaggio “Il tuo dispositivo non è compatibile con questa versione“.

