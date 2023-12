Non è solamente Samsung ad aggiornare smartphone all’ultima versione del robottino: anche OnePlus sta spingendo sull’acceleratore, e quest’oggi Android 14 e OxygenOS 14 stabile arrivano su OnePlus 10T 5G e OnePlus 11R. In più si aggiornano OnePlus Open con qualche novità interessante, Realme 11 Pro 5G con la beta di Android 14, Motorola Razr+ e Chromecast con Google TV con nuove patch di sicurezza. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo sui dispositivi.

Partiamo da OnePlus 10T 5G e OnePlus 11, che si stanno aggiornando ad Android 14 e OxygenOS 14 proprio nelle stesse ore in cui è stato presentato il nuovo modello di punta della casa, OnePlus 12. Si parte anche questa volta dall’India, ma siamo sicuri che nel giro di qualche ora o giorno vedremo allargarsi la distribuzione.

OnePlus 10T sta ricevendo la versione CPH2413_14.0.0.202(EX01), mentre OnePlus 11R la versione CPH2487_14.0.0.200(EX01). Le novità sono tante e comprendono funzioni come File Dock, Fluid Cloud, Smart Cutout e Content Extraction, miglioramenti lato sicurezza e privacy, perfezionamenti per l’Aquamorphic Design e per le animazioni, passi avanti nella fluidità e nella stabilità del sistema e non solo.

Il changelog completo fornito da OnePlus è il seguente:

Pantanal Service

• Adds Fluid Cloud, a way of interaction with morphing forms that allows you to view up-to-date information at a glance.

Smart efficiency

• Adds File Dock, where you can drag and drop to transfer content between apps and devices.

• Adds Content Extraction, a feature that can recognize and extract text and images from the screen with one tap.

• Adds Smart Cutout, a feature that can separate multiple subjects in a photo from the background for copying or sharing.

Cross-device connectivity

• Improves Shelf by adding more widget recommendations.

Security and privacy

• Improves photo and video-related permission management for safer access by apps.

Performance optimization

• Improves system stability, the launch speed of apps, and the smoothness of animations.

Aquamorphic Design

• Upgrades Aquamorphic Design with a natural, gentle, and clearer color style for a more comfortable color experience.

• Adds Aquamorphic-themed ringtones and revamps the system notification sounds.

• Improves system animations by making them even smoother.

User Care

• Adds a carbon tracking AOD that visualizes the carbon emissions you avoid by walking instead of driving.