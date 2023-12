In attesa del lancio della versione globale di OnePlus 12, in programma per la fine del prossimo mese, nelle scorse ore lo smartphone è stato annunciato in Cina, confermando le indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento.

Il nuovo smartphone di punta di OnePlus si caratterizza per un design curato sin nei minimi particolari, che sulla parte posteriore ha il proprio punto distintivo nel comparto fotografico di grandi dimensioni, inserito in un modulo di forma circolare.

Le principali caratteristiche di OnePlus 12

Nessuna novità per quanto riguarda la dotazione tecnica, per la quale il produttore ha deciso di alzare l’asticella, mettendo a disposizione degli utenti un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, tanta RAM (fino a 24 GB) e tanta memoria di archiviazione (fino a 1 TB), un ampio display AMOLED realizzato da BOE, un comparto imaging realizzato in collaborazione con Hasselblad e una batteria da 5.400 mAh.

Queste sono le principali caratteristiche di OnePlus 12:

display AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate variabile (da 1 a 120 Hz) e luminosità massima a 4.500 nit

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB, 16 GB o 24 GB di RAM (LPDDR5X)

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0)

tripla fotocamera posteriore con un sensore primario Sony LYTIA LYT-808 da 50 megapixel (f/1.6), un sensore ultra grandangolare Sony IMX581 da 48 megapixel (f/2.2) e un teleobiettivo periscopico OV64B da 64 megapixel (con zoom ottico 3x)

batteria da 5.400 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W via cavo o a 50 W in modalità wireless)

interfaccia OxygenOS 14 basata su Android 14

OnePlus 12 in Cina sarà disponibile in tre colorazioni (nera, bianca e verde) ad un prezzo ufficiale che sarà comunicato a breve dal produttore.

Restiamo in attesa di scoprire se la versione internazionale sarà lanciata davvero a fine gennaio (si parla del 27) e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

