Il Black Friday è appena terminato su Amazon, ma spunta già un’offerta migliore su uno smartphone Android: il protagonista è Samsung Galaxy Z Flip5 in versione 8-256 GB, disponibile al minimo del sito con uno sconto di 350 euro rispetto al prezzo di listino consigliato. Vediamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy Z Flip5 in offerta al minimo Amazon

Samsung Galaxy Z Flip5 è l’ultimo smartphone pieghevole a conchiglia del produttore sud-coreano: il suo punto di forza è costituito dal display principale flessibile Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 6,7 pollici a risoluzione Full HD+, con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz; quest’ultimo è supportato da un display secondario Super AMOLED da 3,4 pollici, pensato per interagire coi widget, consultare le notifiche, rispondere ai messaggi o alle chiamate ed eseguire altre operazioni rapide.

Il cuore del dispositivo è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (una versione più “spinta” del chipset del produttore californiano), affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (nella versione in offerta). A livello fotografico viene proposta una doppia fotocamera esterna con sensore principale Dual Pixel da 12 MP stabilizzato otticamente e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, utilizzabili anche per selfie e altri scatti particolari grazie alla funzionalità apposita (che sfrutta il formato pieghevole e lo schermo esterno). All’interno, per le videochiamate trova comunque posto una fotocamera da 10 MP integrata tramite un piccolo foro.

Non mancano naturalmente connettività 5G in Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria di Galaxy Z Flip5 è da 3700 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 25 W, la ricarica wireless da 15 W e la ricarica inversa PowerShare. Per la scheda tecnica completa potete recarvi qui.

Lo smartphone ha debuttato con One UI 5.1.1 e Android 13, ma ha già ricevuto anche in Italia Android 14 con la One UI 6 e le sue novità. Per quanto riguarda il supporto software, Samsung promette di aggiornare almeno fino ad Android 17 (quattro major release) e un totale di almeno cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy Z Flip5 ha fatto il suo esordio la scorsa estate al prezzo consigliato di 1249 euro (versione 8-256 GB), ma oggi potete acquistarlo in offerta su Amazon con uno sconto generoso e portarvelo a casa a 899 euro, con caricabatterie da 25 W incluso e spedizione rapida in un giorno (per gli abbonati Prime con indirizzo compatibile). La promozione riguarda tutte le colorazioni messe a disposizione da Samsung, ossia Graphite, Mint, Lavender e Cream (a eccezione ovviamente di quelle esclusive per il Samsung Shop Online). Se siete interessati, vi lasciamo ai link per procedere. Per eventuali indecisioni potete consultare la nostra recensione.

Acquista Samsung Galaxy Z Flip5 in offerta (Graphite)

Acquista Samsung Galaxy Z Flip5 in offerta (Mint)

Acquista Samsung Galaxy Z Flip5 in offerta (Cream)

Acquista Samsung Galaxy Z Flip5 in offerta (Lavender)

