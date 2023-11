Il lungo periodo di Black Friday è terminato con il Cyber Monday di ieri ma è già tempo di nuove promozioni per tutti gli utenti che hanno perso l’occasione di un acquisto a prezzo scontato nelle ultime settimane.

Ci pensa il Samsung Shop a proporre una nuova promozione da cogliere al volo, mettendo a disposizione un codice promozionale che garantirà fino al 30% di sconto sui prodotti della gamma Galaxy di Samsung.

Si tratta dell’opportunità giusta per acquistare nuovi smartphone, come il top di gamma Galaxy S23 Ultra, o altri dispositivi, come tablet, smartwatch e cuffie true wireless a prezzo ridotto. Vediamo i dettagli della nuova offerta che sarà attiva fino al prossimo 21 di dicembre.

Nuovo codice promo per acquisti a prezzo scontato sul Samsung Shop

Per acquistare un nuovo prodotto della gamma Galaxy a prezzo scontato potete utilizzare il codice sconto GALAXY4U. Tale codice va aggiunto al carrello, nell’apposita sezione dedicata ai codici promozionali, prima di completare l’acquisto dei prodotti desiderati. Inserendo questo codice si riceverà uno sconto automatico sul totale da pagare.

Lo sconto effettivo dipende dal dispositivo scelto, secondo questo schema:

10% di sconto per Galaxy Fold 5, Flip 5, Tab S9 FE e Watch 6

di sconto per 15% di sconto per Galaxy S23

di sconto per 20% di sconto per Galaxy Book3 e Tab 9 Series

di sconto per 25% di sconto per Galaxy S23 Ultra, S23+, A54 e A34

di sconto per 30% di sconto per Galaxy Buds2 Pro

Scegliere il Samsung Shop per i propri acquisti garantisce diversi vantaggi. In particolare, è possibile optare per l’acquisto rateale scegliendo tra tre diverse opzioni: Paga in 3 rate (con PayPal o Klarna), Paga da 3 a 12 rate con PagoDIL oppure è possibile optare per il finanziamento a tasso zero con prima rata dopo 60 giorni.

Per verificare tutte le promozioni in corso e utilizzare subito il codice GALAXY4U è possibile seguire il link qui di sotto. C’è tempo fino al prossimo 21 di dicembre per utilizzare il codice sconto in questione.

>> Scopri qui le offerte del Samsung Shop <<